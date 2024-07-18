Türkiye 29. Zeka Oyunları Yarışması Başvuruları Başladı

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Türkiye 29. Zeka Oyunları Yarışması "Oyun 2024"e başvurular, 31 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Türkiye Zeka Vakfından (TZV) yapılan açıklamaya göre, yaş ve eğitim sınırlaması olmadan, okuma yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip herkesin katılabildiği yarışma, eleme, yarı final ve final sınavı olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor.

"Minikler", "Çocuklar", "Gençler", "Yetişkinler" ve "Emektarlar" ismiyle 5 kategoriden oluşan yarışmada, sözel, sayısal, görsel ve mantık alanlarında orijinal zeka soruları yer alıyor.

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, yarışmanın amacının, her yaştaki insanların düşünme ve problem çözme alışkanlıkları ile yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 31 Temmuz'a kadar başvuruda bulunabilecek.