Türkiye-ABD Suriye İşbirliği Toplantısı

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Washington'da yapılan Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısına ilişkin, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Bakan Yardımcısı, ABD-Türkiye ikili ilişkilerinin güçlü yapısını ve bu ilişkinin yeni bir ortaklık dönemi olarak değerlendirildiğini vurguladı; barış, ticaret ve ekonomik iş birliği gibi ortak hedefler doğrultusunda iki ülke arasında çok çeşitli alanlarda iş birliğinin ilerletildiğini ifade etti" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Washington'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau başkanlığında yapılan Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu Toplantısı'na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bruce, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Bakan Yardımcısı, ABD-Türkiye ikili ilişkilerinin güçlü yapısını ve bu ilişkinin yeni bir ortaklık dönemi olarak değerlendirildiğini vurguladı; barış, ticaret ve ekonomik iş birliği gibi ortak hedefler doğrultusunda iki ülke arasında çok çeşitli alanlarda iş birliğinin ilerletildiğini ifade etti. Taraflar, Başkan Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırım hafifletme açıklamasının hayata geçirilmesinin önemini ele aldılar ve terörizm için güvenli bir sığınak olmayan, istikrarlı ve birleşik bir Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerekliliğinin altını çizdiler."