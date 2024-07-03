Türkiye, Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunun son maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek final biletini kazanan son ülke oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunun son maçları bu akşam oynandı. Saat 22.00'deki maçta Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig Stadı'ndaki mücadeleyi Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetti.

Merih Demiral, 1. dakikada kornerden gelen topu ağlara gönderdi ve Türkiye maçta erken öne geçti. İlk yarı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 59. dakikada yine Merih Demiral, kornerden gelen topu kafa vuruşuyla gole çevirdi ve Türkiye'yi 2 farklı öne geçirdi.

Avusturya, 66. dakikada Michael Gregoritsch'in ayağından bulduğu golle farkı 1'e indirse de Türkiye, maçı 2-1 kazandı ve çeyrek final biletini alan son ülke oldu.

Türkiye, 6 Temmuz'da Berlin'de Hollanda ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek.