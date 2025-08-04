Türkiye-Çin Kültürel İlişkiler Derinleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye-Çin Kültürel İlişkiler Derinleşiyor

Türkiye-Çin Kültürel İlişkiler Derinleşiyor
04.08.2025 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazgı, sanatın iki ülke arasında güçlü bir köprü kurduğunu vurguladı. Kapadokya'daki etkinlik önemli.

NEVŞEHİR, 4 Ağustos (Xinhua) -- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye ile Çin arasında kültür temelli ilişkilerin son yıllarda önemli ölçüde derinleştiğini belirterek, "Sanat ve kültür, halklar arasında sessiz ama çok etkili bir köprü kuruyor" dedi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin Kapadokya'nın Uçhisar beldesinde düzenlediği Çin Kaligrafi ve Resim Sergisi'ne katılan Yazgı, Xinhua Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci ayağında geçtiğimiz hafta sonu Kapadokya'da gerçekleştirilen etkinlik, iki ülke arasındaki sanatsal ve turistik işbirliklerinin anlamlı bir örneği olarak öne çıktı.

"Türkiye ve Çin, belki coğrafi olarak uzak görünüyor olabilir; fakat kültürel olarak çok yakın iki ülkeyiz" diyen Yazgı, doğaya saygı, estetik anlayış ve barışa olan bağlılık gibi ortak değerlerin iki halkı birbirine yaklaştırdığını vurguladı.

Bakan Yardımcısı Yazgı, sergide yer alan Çin kaligrafisi ve geleneksel resimlerin Türk halkında büyük bir ilgi ve takdir uyandırdığını belirterek, "Kaligrafide kullanılan çizgiler ya da sulu boya manzaralar ilk bakışta yabancı gelebilir ama altında yatan duygu evrensel: doğayla uyum, sadelik ve içsel huzur" ifadelerini kullandı.

Sanatın diplomasiye olan katkısına dikkat çeken Yazgı, "Burada kullanılan dil farklı olabilir ama bir kaligrafi eserine ya da doğa resmine bakarken hissedilen etki ortak. Sanat, halkların birbirini anlamasında evrensel bir köprü görevi görüyor" diye konuştu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin uluslararası niteliğini vurgulayan Yazgı, "Bu festival sadece Türkiye'nin kültürel zenginliğini değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini yansıtan çok uluslu bir platform haline geldi" dedi. Çin'in festivalde yer almasının Türkiye açısından büyük önem taşıdığını belirten Yazgı, bu tür katılımların halklar arası temasları güçlendirdiğini ifade etti.

Genç kuşakların Çin kültürünü daha yakından tanımasının önemine de değinen Yazgı, "Gençlerimizi sadece Batı kültürüne değil, Asya'nın felsefi ve sanatsal derinliğine de açmalıyız. Çin kültürü bu anlamda çok güçlü ve ilham verici bir kaynak" dedi.

Etkinliğe katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, 2026 yılının Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yılı olacağını söyledi. Gelecek yılın Çin takvimine göre "At Yılı'na" denk geldiğini de hatırlatan Jiang, Kapadokya'nın tarihsel olarak "güzel atlar diyarı" diye bilindiğine dikkat çekti. Jiang, bu sembolik paralelliğin daha fazla kültürel işbirliğine zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Jiang ile aynı görüşleri paylaşan Yazgı da, "Kapadokya, hem tarihsel hem de kültürel açıdan Çin ile doğal bir bağ kurabileceğimiz özel bir coğrafya. 2026 yılı için şimdiden hazırlıklara başladık. Çinli misafirlerimizi bu topraklarda daha geniş kapsamlı etkinliklerle ağırlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nevşehir Valisi Ali Fidan etkinlikte yaptığı açıklamada Çinli turistlerin bölgeye ilgisinin son yıllarda ciddi bir artış gösterdiğini söyledi.

Fidan, "2023'te yaklaşık 26.000 Çinli turist Kapadokya'yı ziyaret etmişti. 2024'te bu sayı 90.000'e yükseldi. Çin, an itibarıyla Kapadokya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı önümüzdeki yıl Çinli misafir sayısının artmasını beklediklerini ve kültürel temasların gelecekte çok daha güçlü işbirliklerine kapı aralayacağını belirtti.

Yazgı, "Bugün burada açtığımız sergi, sadece bir sanat etkinliği değil. Aynı zamanda iki halk arasında kurulan duygusal bir bağdır. Kültür, sessiz ama kalıcı bir güçtür. Türkiye ve Çin, sanat ve kültür aracılığıyla gelecekte daha da yakınlaşacaktır" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Gökhan Yazgı, Diplomasi, Kapadokya, Türkiye, Turizm, Güncel, Kültür, Sanat, Yazgı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Çin Kültürel İlişkiler Derinleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Hazırlık maçı oynayan takımlarını desteklemek için 1300 km yol gittiler Hazırlık maçı oynayan takımlarını desteklemek için 1300 km yol gittiler
2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu 2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi’den Süper Lig’in yeni ekibine 100 milyon liralık müjde Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi'den Süper Lig'in yeni ekibine 100 milyon liralık müjde
Düğünde kavga çıkardı, ihbara gelen polis aracına saldırdı Düğünde kavga çıkardı, ihbara gelen polis aracına saldırdı
Samet Aybaba’ya sürpriz teklif Samet Aybaba'ya sürpriz teklif
Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail’in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor
Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı’yı vuranlar tutuklandı Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'yı vuranlar tutuklandı
Gedson Fernandes yeni takımıyla son saniyede yıkıldı Gedson Fernandes yeni takımıyla son saniyede yıkıldı

15:53
Kartalkaya’daki otel yangınında başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi
Kartalkaya'daki otel yangınında başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:14
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
13:52
Sahte diploma skandalında yeni detay Depremde can verenleri seçmişler
Sahte diploma skandalında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
13:13
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
İsrail yardım kuyruğuna kurşun yağdırdı: 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
21:11
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
21:10
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi Ödenecek maaşı bile belli
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! Ödenecek maaşı bile belli
21:06
Alev topuna dönen rafinerinin önünde çektikleri video ülkeyi karıştırdı
Alev topuna dönen rafinerinin önünde çektikleri video ülkeyi karıştırdı
21:00
Süper Lig’den Suudi Arabistan’a bir transfer daha gerçekleşti
Süper Lig'den Suudi Arabistan'a bir transfer daha gerçekleşti
20:54
PSG’li yıldız Mukiele’den Fenerbahçe’ye cevap
PSG'li yıldız Mukiele'den Fenerbahçe'ye cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 16:03:18. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Çin Kültürel İlişkiler Derinleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.