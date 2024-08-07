Türkiye Diyanet Vakfının yurtlarına ön başvurular devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye Diyanet Vakfının yurtlarına ön başvurular devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarına, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ön başvurular devam ediyor. Yurtlar, 12 bin üniversite öğrencisine güvenli ve konforlu bir barınma imkanı sağlayacak.

07.08.2024 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfının yurtlarına ön başvurular devam ediyor

ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarına, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ön başvurular devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatih Kurt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılında ülke genelindeki 29 ilde 37'si kız, 16'sı erkek olmak üzere toplamda 53 yurt binasıyla 12 bin üniversite öğrencisine güvenli ve konforlu bir barınma imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

"12 bin öğrenci kapasitesine sahip yurtlarımız"

Doç. Dr. Kurt, "Yurtlarımızın bakım onarımları, tadilatı yapıldı, gerçekleştirildi. Kayıt dönemi öncesinde öğrencilerimizin müracaatına hazır hale hamdolsun getirilmiş durumda. 12 bin öğrenci kapasitesine sahip yurtlarımız. Tabii yurtlarımızın durumlarına göre, tek kalma imkanı olan yurtlarımız olmakla birlikte altıya kadar çıkıyor. 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li, 6'lı öğrencilerimizin tercihi" diye konuştu.

"TDV yurtları güvenin adresi"

TDV yurtlarında kalan öğrenciler için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendiğini belirten, Kurt, "Türkiye Diyanet Vakfı bütün hizmetlerinde olduğu gibi eğitim faaliyetlerinde de yurt hizmetlerinde de güvenin adresi. Dolayısıyla öğrencilerimizin huzurlu, güvenilir, sıcak bir aile ortamında kalabilmeleri için Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarımızın varlığını önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

"TDV yurtlarının varlığını önemsiyoruz"

Doç. Dr. Fatih Kurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimize yurt içerisinde sunmuş olduğumuz farklı kurslarla akademik eğitimlerine ciddi bir katkı imkanı sağlamış oluyoruz. Akademik başarıların arttırılmasına yönelik çalışmalarımız oluyor. Ayrıca bununla birlikte sosyal, kültürel faaliyetler, farklı atölye çalışmaları, etkinlikler, kültürel geziler bütün bunlarla birlikte çocuklarımızın çok yönlü hayata hazırlanması noktasında katkılarımız oluyor. Bununla birlikte yine Türkiye Diyanet Vakfında kalan öğrencilerimiz bir sosyal bilinç ve duyarlılık kazanmak suretiyle gönüllü faaliyetleri içerisinde de aktif olarak varlık gösterebiliyorlar. Bu yüzden de velilerimizin ciddi anlamda teşekkürü ve olumlu geri dönüşümleri oluyor. Türkiye Diyanet Vakfında öğrencilerimiz hem dünü, geçmişini, tarihini bilen, bugünü iyi okuyan, değerlendiren, kendisini geleceğe en güzel şekilde hazırlayan, düşünen, konuşan, akıl eden sorumlu bir birey olarak yetişmeleri noktasında da Türkiye Diyanet Vakfı'mızın varlığını ve yurtlarının varlığını önemsiyoruz."

Doç. Dr. Kurt, başvuruların çevrimiçi olarak "www.tdvyurt.com" adresi üzerinden yapılabileceğini aktardı.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfının yurtlarına ön başvurular devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:44:40. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Diyanet Vakfının yurtlarına ön başvurular devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement