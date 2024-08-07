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Türkiye Diyanet Vakfının yurtlarına ön başvurular devam ediyor

ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarına, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ön başvurular devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatih Kurt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılında ülke genelindeki 29 ilde 37'si kız, 16'sı erkek olmak üzere toplamda 53 yurt binasıyla 12 bin üniversite öğrencisine güvenli ve konforlu bir barınma imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

"12 bin öğrenci kapasitesine sahip yurtlarımız"

Doç. Dr. Kurt, "Yurtlarımızın bakım onarımları, tadilatı yapıldı, gerçekleştirildi. Kayıt dönemi öncesinde öğrencilerimizin müracaatına hazır hale hamdolsun getirilmiş durumda. 12 bin öğrenci kapasitesine sahip yurtlarımız. Tabii yurtlarımızın durumlarına göre, tek kalma imkanı olan yurtlarımız olmakla birlikte altıya kadar çıkıyor. 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li, 6'lı öğrencilerimizin tercihi" diye konuştu.

"TDV yurtları güvenin adresi"

TDV yurtlarında kalan öğrenciler için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendiğini belirten, Kurt, "Türkiye Diyanet Vakfı bütün hizmetlerinde olduğu gibi eğitim faaliyetlerinde de yurt hizmetlerinde de güvenin adresi. Dolayısıyla öğrencilerimizin huzurlu, güvenilir, sıcak bir aile ortamında kalabilmeleri için Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarımızın varlığını önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

"TDV yurtlarının varlığını önemsiyoruz"

Doç. Dr. Fatih Kurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimize yurt içerisinde sunmuş olduğumuz farklı kurslarla akademik eğitimlerine ciddi bir katkı imkanı sağlamış oluyoruz. Akademik başarıların arttırılmasına yönelik çalışmalarımız oluyor. Ayrıca bununla birlikte sosyal, kültürel faaliyetler, farklı atölye çalışmaları, etkinlikler, kültürel geziler bütün bunlarla birlikte çocuklarımızın çok yönlü hayata hazırlanması noktasında katkılarımız oluyor. Bununla birlikte yine Türkiye Diyanet Vakfında kalan öğrencilerimiz bir sosyal bilinç ve duyarlılık kazanmak suretiyle gönüllü faaliyetleri içerisinde de aktif olarak varlık gösterebiliyorlar. Bu yüzden de velilerimizin ciddi anlamda teşekkürü ve olumlu geri dönüşümleri oluyor. Türkiye Diyanet Vakfında öğrencilerimiz hem dünü, geçmişini, tarihini bilen, bugünü iyi okuyan, değerlendiren, kendisini geleceğe en güzel şekilde hazırlayan, düşünen, konuşan, akıl eden sorumlu bir birey olarak yetişmeleri noktasında da Türkiye Diyanet Vakfı'mızın varlığını ve yurtlarının varlığını önemsiyoruz."

Doç. Dr. Kurt, başvuruların çevrimiçi olarak "www.tdvyurt.com" adresi üzerinden yapılabileceğini aktardı.