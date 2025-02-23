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Türkiye Ekonomisi Çöküşte

CHP'li Zeybek, bütçe açığı, işsizlik ve gençlerin istihdam sorunlarına dikkat çekti.

23.02.2025 14:30
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Türkiye'nin ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bütçe ilk ay 139 milyar lira açık verdi, nakit açığı 197 milyara çıktı. İcra dairelerine 1,5 milyon yeni dosya geldi. 15-24 yaş grubundaki 11 milyon 598 bin gençten, 2 milyon 614 bini ne eğitimde ne de istihdamda bulunuyor" dedi.

CHP'li Zeybek, sosyal medya hesabından "Çöküş dönemi" başlıklı bir açıklama paylaştı. Zeybek, Türkiye'nin ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu ve sorunların hızla çözülmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bütçe açığı ve nakit durumu: Merkezi yönetim bütçesi bu yıl ocak ayında 139,3 milyar lira açık verirken, 2024 yılında bütçeye gider yazılarak ödemesi 2025 yılına bırakılan kalemler yüzünden nakit bütçe açığı 196,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bireysel banka borçları:  İcra dairelerine 1,5 milyon yeni dosya geldi. Vatandaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 7 -14 Şubat günleri arasındaki haftada 62,4 milyar lira daha artarak 4 trilyon 161 milyar liraya yükseldi. Bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık krediler ise bir haftada 3,7 milyar lira daha artarak 14 Şubat itibariyle 324 milyar liraya yükseldi.

İşsizlik ve uzun süre iş arama:  İş arayan işsizlerin 2 milyon 498 bini 1-11 ay, 375 bini 1-2 yıl arasında, 104 bini 2-3 yıl arasında, 66 bini ise 3 yıl ve daha uzun süredir iş arıyor. Umutsuzlar arttıkça uzun süre iş arayanların sayısı azalıyor.

Eğitim ve istihamda olmayan gençler:  15-24 yaş grubundaki 11 milyon 598 bin gençten, 2 milyon 614 bini ne eğitimde ne de istihdamda bulunuyor."

Kaynak: ANKA

Gökan Zeybek, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

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