Türkiye, Enflasyonda Dünyanın 6. Ülkesi! - Son Dakika
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Türkiye, Enflasyonda Dünyanın 6. Ülkesi!

DİSK-AR raporuna göre Türkiye, enflasyonda dünyada 6. sırada ve 185 ülkenin enflasyonundan daha yüksek.

03.02.2025 16:07
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(ANKARA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye'nin aylık ve yıllık enflasyonunda dünyadaki sıralamasını paylaştı. Raporda, "Türkiye dünya enflasyon liginde en üst sıralarda. Türkiye dünyanın en kötü enflasyonuna sahip 6'ncı ülkesi" ifadelerine yer verildi.

DİSK-AR, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Türkiye'nin aylık ve yıllık enflasyon oranlarını açıklamasının ardından bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'deki enflasyonun bütün coğrafi ve ekonomik bölgelerin ortalamasından çok daha yüksek olduğu kaydedildi. DİSK-AR'ın paylaştığı raporda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin aylık resmi enflasyonu dünyanın 110 ülkenin yıllık enflasyonundan daha yüksek! 185 ülkenin enflasyonu Türkiye'den daha düşük. Türkiye dünya enflasyon liginde en üst sıralarda. Türkiye, dünyanın en kötü enflasyonuna sahip 6'ncı ülkesi. Türkiye'nin enflasyonu bütün coğrafi ve ekonomik bölgelerin ortalamasından çok daha yüksek. TÜİK'e göre 2003'ten bu yana ortalama fiyatlar 24 kat, gıda fiyatları ise 35 kat arttı! Toplumsal sınıf ve kesimleri enflasyonun sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısını oldukça farklı hissediyor. En düşük yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,3'ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 36,6'dır. En yüksek yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1'ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 14,5'te kalmaktadır. Böylece dar gelirli grupların gıda dışı harcamalar için geliri daha sınırlı kalırken yüksek gelir gruplarında bu miktar artmaktadır. TÜİK verileri üzerindeki şaibe sürüyor. TÜİK yargı kararına rağmen madde fiyat listesini yine açıklamadı."

"Türkiye'den daha kötü enflasyona sahip ilk 5 ülke yüzde 404,8 ile Zimbabve"

TÜİK'in bugün açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, TÜFE'deki değişim oranının, bir önceki aya göre yüzde 5,03 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 olduğu, 12 aylık ortalamalara göre enflasyonun ise yüzde 56,35 olarak açıklandığı hatırlatılan raporda, şu tesipteler yer aldı:

"TÜİK'e göre 2025 Mayıs ayından bu yana yıllık enflasyon oranında bir yavaşlama söz konusu. Bunun temel nedenlerinden birinin baz etkisi olduğu biliniyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından derlenen dünya ülkelerinin enflasyon verilerine göre (2024) Türkiye, enflasyon konusunda dünyanın en kötü 6'ncı ülkesidir. Aralık 2024 itibarıyla Türkiye'de enflasyon yüzde 43,4 düzeyindedir. Türkiye'den daha kötü enflasyona sahip ilk 5 ülke yüzde 404,8 ile Zimbabve, yüzde 242,2 ile Sudan, yüzde 216,4 ile Güney Sudan, yüzde 139,7 ile Arjantin ve yüzde 60 ile Venezuela'dır. 2025 Ocak ayında da durum değişmemiştir. Türkiye, yüzde 42,1'lik resmi yıllık enflasyon oranı ile 6. sıradaki yerini korumaktadır. IMF tarafından enflasyon verisi derlenen 190 ülkenin 185'inin enflasyonu Türkiye'den daha düşüktür. Dahası 140 ülkenin yıllık enflasyonu Türkiye'nin Ocak 2025 aylık enflasyonundan daha düşüktür. Türkiye enflasyon verileri açısından açık ara dünyanın en kötü ilkelerinden biridir. TÜİK, DİSK tarafından açılan ve kazanılan davaya rağmen yargı kararını uygulamıyor ve madde fiyat listesini açıklamıyor. TÜİK, şaibeli verileriyle milyonların ekmeğiyle oynuyor. Öte yandan madde fiyatları halen karartılmış durumda. Bu nedenle enflasyon oranının hesaplanmasına kaynak teşkil eden madde fiyat listesi görülemiyor."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Enflasyonda Dünyanın 6. Ülkesi! - Son Dakika

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