Yayın ihalesi iptal! Talebi kabul görmeyen TFF, iki firmaya da resti çekti - Son Dakika
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Yayın ihalesi iptal! Talebi kabul görmeyen TFF, iki firmaya da resti çekti

TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.

29.02.2024 16:49  Güncelleme: 17:55
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Süper Lig'in yayıncısı için yapılan ihalede sıcak bir gelişme yaşandı. TFF, bir süredir görüşülen ve tekliflerin alındığı yayıncı kuruluş ihalesin iptal etti.

TARAFLAR TFF'NİN "RAKAM ARTTIRIN" TALEBİNE YANAŞMADI

Gerekçe olarak ihaleye katılan iki firmanın da TFF'nin "rakam arttırın" talebine yanaşmaması olarak gösterildi. Süreçle ilgili federasyondan yapılan açıklamada, "İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İşte açıklamanın tamamı;

İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmiştir.

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir.

Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının kapsamı ve sağlanması gereken asgari şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin en geç 01.03.2024 saat 17.00'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçmeleri kamuoyunun bilgilerine duyurulur.

Yayın ihalesi iptal! Talebi kabul görmeyen TFF, iki firmaya da resti çekti
Yayın ihalesi iptal! Talebi kabul görmeyen TFF, iki firmaya da resti çekti

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yayın ihalesi iptal! Talebi kabul görmeyen TFF, iki firmaya da resti çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hüseyin Ermurat: Millet neyini izleyecek maclarda tad yok yerde yatma itiraz şike yayıncı kuruluş rekabet olsun diye 3 büyükleti tutuyor sonuna kadar rekabet olsun diye kacak izler bu millet 88 5 Yanıtla
  • Selim Kayisi: son 5 dakika olan penaltıları izlemek için açarız belki. 40 12 Yanıtla
  • Atik Yılmaz: Trt den şifresiz verin,nasıl olsa kazanacaklar belli..çocuklar rafadan tayfa yerine bunları izlesin boş zamanlarında vakit geçirsinler 34 4 Yanıtla
  • Pinokyo: Oturduğu yeriyle yorum yapanlara senin nezdinde cevap vereyim. Bu sene Fb’nin kazandığı penaltı 14 attığı gol 9, Gs’nin 11 penaltı 9 gol. Yani arada pek bir fark yok. 7 7

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