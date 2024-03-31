TÜRKİYE GENELİ SON

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TÜRKİYE GENELİ SONUÇLARToplam Sandık.

31.03.2024 20:49  Güncelleme: 20:51
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TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR

Toplam Sandık : 206.806
Toplam Seçmen : 61.430.934
Açılan Sandık : 66.622
Açılan Sandık Oranı : % 32,21
Kullanılan Oy : 14.148.489
Geçerli Oy : 13.805.385
Katılım Oranı : % 76,13

Parti AdıOy OranıOy Sayısı
CHP : % 38,915.372.271
AK PARTİ : % 37,475.172.913
DEM PARTİ : % 5,61774.280
YENİDEN REFAH : % 4,64640.576
DİĞER : % 3,51484.539
MHP : % 3,22444.245
İYİ PARTİ : % 3,16435.682
ZAFER PARTİSİ : % 0,96132.345
SAADET : % 0,76104.303
HÜDA PAR : % 0,455.373
BÜYÜK BİRLİK : % 0,2433.518
DEVA PARTİSİ : % 0,1621.886
BAĞIMSIZ : % 0,1317.394
BTP : % 0,1215.895
DP : % 0,1114.939
MEMLEKET : % 0,0810.876
TİP : % 0,068.262
GELECEK PARTİSİ : % 0,067.901
HAK-PAR : % 0,057.505
TKP : % 0,057.278
DSP : % 0,056.930
VATAN PARTİSİ : % 0,056.447
MİLLET : % 0,034.685
YTP : % 0,034.659
EMEP : % 0,034.252
SOL PARTİ : % 0,034.191
TKH : % 0,022.594
ANAP : % 0,022.273
HKP : % 0,022.191
MİLLİ YOL : % 0,012.036
AB PARTİ : % 0,011.678
ABP : % 0665
AP : % 0367
OCAK : % 0355
ADP : % 081
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BÜYÜKŞEHİR ve İL MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI

İLPARTİADAYOY ORANIAÇILAN SANDIK ORANI
ADANACHPZEYDAN KARALAR% 47,85% 17,95
ADIYAMANCHPABDURRAHMAN TUTDERE% 48,79% 20
AFYONKARAHİSARCHPBURCU KÖKSAL% 50,69% 59,92
AĞRIDEM PartiHAZAL ARAS% 50,93% 59,40
AMASYACHPTURGAY SEVİNDİ% 41,11% 64,4
ANKARACHPMANSUR YAVAŞ% 57,82% 24,89
ANTALYACHPMUHİTTİN BÖCEK% 46,95% 32,07
ARTVİNCHPBİLGEHAN ERDEM% 44,55% 98,33
AYDINCHPÖZLEM ÇERÇİOĞLU% 49,9% 18,50
BALIKESİRCHPAHMET AKIN% 50,56% 32,37
BİLECİKCHPMELEK MIZRAK SUBAŞI% 48,99% 80,71
BİNGÖLAK PartiERDAL ARIKAN% 35,3% 96,50
BİTLİSDEM PartiMEHMET NEZİR KARABAŞ% 38,82% 58,77
BOLUCHPTANJU ÖZCAN% 53,91% 47,97
BURDURCHPALİ ORKUN ERCENGİZ% 46,21% 72,12
BURSACHPMUSTAFA BOZBEY% 46,91% 34,26
ÇANAKKALECHPMUHARREM ERKEK% 38,74% 25,72
ÇANKIRIMHPİSMAİL HAKKI ESEN% 59,83% 37,93
ÇORUMAK PartiHALİL İBRAHİM AŞGIN% 41,21% 49,38
DENİZLİCHPBÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU% 43,95% 22,48
DİYARBAKIRDEM PartiAYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK% 63,55% 33,18
EDİRNECHPFİLİZ GENCAN AKIN% 47,61% 35,73
ELAZIĞAK PartiŞAHİN ŞERİFOĞULLARI% 39,01% 52,64
ERZİNCANMHPBEKİR AKSUN% 44,88% 45,37
ERZURUMAK PartiMEHMET SEKMEN% 49,71% 40,25
ESKİŞEHİRCHPAYŞE ÜNLÜCE% 45,74% 65,73
GAZİANTEPAK PartiFATMA ŞAHİN% 37,22% 38,45
GİRESUNCHPFUAT KÖSE% 57,19% 92,86
GÜMÜŞHANEMHPVEDAT SONER BAŞER% 32,86% 51,25
HAKKARİDEM PartiMEHMET SIDDIK AKIŞ% 44,6% 52,89
HATAYAK PartiMEHMET ÖNTÜRK% 44,13% 25,98
ISPARTAAK PartiŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN% 42,16% 36,17
MERSİNCHPVAHAP SEÇER% 57,87% 22,38
İSTANBULCHPEKREM İMAMOĞLU% 49,98% 43,89
İZMİRCHPCEMİL TUGAY% 47,9% 47,27
KARSMHPÖTÜKEN SENGER% 40,08% 31,28
KASTAMONUCHPHASAN BALTACI% 48,02% 22,59
KAYSERİAK PartiMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 38,46% 17,98
KIRKLARELİCHPMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 40,23% 41,5
KIRŞEHİRCHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 50,12% 22,70
KOCAELİAK PartiTAHİR BÜYÜKAKIN% 45,17% 30,06
KONYAAK PartiUĞUR İBRAHİM ALTAY% 47,87% 14,03
KÜTAHYACHPEYÜP KAHVECİ% 30,64% 25,50
MALATYAAK PartiSAMİ ER% 48,79% 36,49
MANİSACHPFERDİ ZEYREK% 56% 26,74
KAHRAMANMARAŞAK PartiFIRAT GÖRGEL% 40,69% 20,73
MARDİNDEM PartiAHMET TÜRK% 55,65% 34,56
MUĞLACHPAHMET ARAS% 56,21% 23,50
MUŞDEM PartiSIRRI SÖYLEMEZ% 38,7% 42,27
NEVŞEHİRİyi PartiRASİM ARI% 52,94% 55,82
NİĞDEAK PartiEMRAH ÖZDEMİR% 36,68% 79,94
ORDUAK PartiMEHMET HİLMİ GÜLER% 40,31% 43,74
RİZEAK PartiRAHMİ METİN% 55,03% 43,6
SAKARYAAK PartiYUSUF ALEMDAR% 47,05% 32,07
SAMSUNAK PartiHALİT DOĞAN% 38,54% 21,55
SİİRTDEM PartiSOFYA ALAĞAŞ% 48,97% 66,56
SİNOPCHPMETİN GÜRBÜZ% 47,44% 60,16
SİVASBüyük BirlikADEM UZUN% 43,03% 44,21
TEKİRDAĞCHPCANDAN YÜCEER% 49,35% 39,11
TOKATMHPMEHMET KEMAL YAZICIOĞLU% 52,27% 60,48
TRABZONAK PartiAHMET METİN GENÇ% 50,39% 26,45
TUNCELİDEM PartiCEVDET KONAK% 39,88% 26,25
ŞANLIURFAYeniden RefahMEHMET KASIM GÜLPINAR% 36,83% 30,45
UŞAKCHPÖZKAN YALIM% 40,95% 66,92
VANDEM PartiABDULLAH ZEYDAN% 54,51% 32,23
YOZGATYeniden RefahKAZIM ARSLAN% 37,48% 65,43
ZONGULDAKCHPTAHSİN ERDEM% 53,16% 77,31
AKSARAYAK PartiEVREN DİNÇER% 38,17% 70,81
BAYBURTAK PartiMETE MEMİŞ% 40,9% 91,40
KARAMANMHPSAVAŞ KALAYCI% 50,41% 44,12
KIRIKKALECHPAHMET ÖNAL% 52,43% 36,95
BATMANDEM PartiGÜLÜSTAN SÖNÜK% 65,5% 22,93
ŞIRNAKAK PartiMEHMET YARKA% 47,02% 80,65
BARTINCHPMUHAMMET RIZA YALÇINKAYA% 51,98% 54,50
ARDAHANCHPFARUK DEMİR% 41,91% 88
IĞDIRDEM PartiMEHMET NURİ GÜNEŞ% 47,23% 89,10
YALOVACHPMEHMET GÜREL% 47,14% 69,96
KARABÜKAK PartiÖZKAN ÇETİNKAYA% 34,66% 70,24
KİLİSCHPHAKAN BİLECEN% 41,54% 62,45
OSMANİYEMHPİBRAHİM ÇENET% 39,57% 41,06
DÜZCEAK PartiFARUK ÖZLÜ% 39,94% 63,21

Kaynak: AA

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