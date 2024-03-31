TÜRKİYE GENELİ SON

Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'den belediye başkanı oldu

Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den belediye başkanı oldu. Vatandaşlara hitap eden Yazıcıoğlu, 'Rahmetli babam şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum' dedi.