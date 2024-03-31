TÜRKİYE GENELİ SON

TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR
|Toplam Sandık
|:
|206.806
|Toplam Seçmen
|:
|61.430.934
|Açılan Sandık
|:
|101.036
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 48,86
|Kullanılan Oy
|:
|21.999.825
|Geçerli Oy
|:
|21.403.937
|Katılım Oranı
|:
|% 76,35
|Parti Adı
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|CHP
|:
|% 38,11
|8.157.775
|AK PARTİ
|:
|% 36,96
|7.910.340
|DEM PARTİ
|:
|% 5,81
|1.243.974
|YENİDEN REFAH
|:
|% 5,18
|1.109.072
|MHP
|:
|% 3,65
|781.564
|İYİ PARTİ
|:
|% 3,26
|697.202
|DİĞER
|:
|% 3,12
|668.579
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,02
|218.364
|SAADET
|:
|% 0,84
|179.529
|HÜDA PAR
|:
|% 0,47
|100.598
|BÜYÜK BİRLİK
|:
|% 0,29
|61.300
|DEVA PARTİSİ
|:
|% 0,18
|38.705
|BAĞIMSIZ
|:
|% 0,14
|29.926
|BTP
|:
|% 0,14
|29.166
|DP
|:
|% 0,13
|26.923
|MEMLEKET
|:
|% 0,09
|18.140
|TİP
|:
|% 0,08
|17.630
|GELECEK PARTİSİ
|:
|% 0,06
|13.559
|HAK-PAR
|:
|% 0,06
|12.913
|TKP
|:
|% 0,06
|12.856
|DSP
|:
|% 0,06
|11.845
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,05
|11.140
|MİLLET
|:
|% 0,04
|9.492
|YTP
|:
|% 0,04
|8.175
|SOL PARTİ
|:
|% 0,03
|7.243
|EMEP
|:
|% 0,03
|7.162
|TKH
|:
|% 0,02
|4.219
|ANAP
|:
|% 0,02
|3.959
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,02
|3.820
|HKP
|:
|% 0,02
|3.350
|AB PARTİ
|:
|% 0,01
|2.833
|ABP
|:
|% 0,01
|1.174
|AP
|:
|% 0
|700
|OCAK
|:
|% 0
|566
|ADP
|:
|% 0
|144
BÜYÜKŞEHİR ve İL MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI
|İL
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|AÇILAN SANDIK ORANI
|ADANA
|CHP
|ZEYDAN KARALAR
|% 47,52
|% 31,49
|ADIYAMAN
|CHP
|ABDURRAHMAN TUTDERE
|% 48,02
|% 50,21
|AFYONKARAHİSAR
|CHP
|BURCU KÖKSAL
|% 50,53
|% 72,45
|AĞRI
|DEM Parti
|HAZAL ARAS
|% 51,73
|% 73,08
|AMASYA
|CHP
|TURGAY SEVİNDİ
|% 41,31
|% 78
|ANKARA
|CHP
|MANSUR YAVAŞ
|% 58,64
|% 39,61
|ANTALYA
|CHP
|MUHİTTİN BÖCEK
|% 47,5
|% 44,58
|ARTVİN
|CHP
|BİLGEHAN ERDEM
|% 44,65
|% 100
|AYDIN
|CHP
|ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
|% 50,34
|% 29,68
|BALIKESİR
|CHP
|AHMET AKIN
|% 50,21
|% 47,82
|BİLECİK
|CHP
|MELEK MIZRAK SUBAŞI
|% 49,23
|% 92,86
|BİNGÖL
|AK Parti
|ERDAL ARIKAN
|% 34,83
|% 99,22
|BİTLİS
|AK Parti
|NESRULLAH TANĞLAY
|% 38,34
|% 79,82
|BOLU
|CHP
|TANJU ÖZCAN
|% 54,08
|% 54,57
|BURDUR
|CHP
|ALİ ORKUN ERCENGİZ
|% 46,85
|% 80,29
|BURSA
|CHP
|MUSTAFA BOZBEY
|% 46,89
|% 48,60
|ÇANAKKALE
|CHP
|MUHARREM ERKEK
|% 39,56
|% 40,19
|ÇANKIRI
|MHP
|İSMAİL HAKKI ESEN
|% 59,87
|% 48,85
|ÇORUM
|AK Parti
|HALİL İBRAHİM AŞGIN
|% 39,98
|% 65,91
|DENİZLİ
|CHP
|BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
|% 44,73
|% 31,79
|DİYARBAKIR
|DEM Parti
|AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK
|% 64,11
|% 53,85
|EDİRNE
|CHP
|FİLİZ GENCAN AKIN
|% 46,83
|% 52,70
|ELAZIĞ
|AK Parti
|ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
|% 38,56
|% 75,52
|ERZİNCAN
|MHP
|BEKİR AKSUN
|% 44
|% 47,22
|ERZURUM
|AK Parti
|MEHMET SEKMEN
|% 49,75
|% 60,27
|ESKİŞEHİR
|CHP
|AYŞE ÜNLÜCE
|% 47,59
|% 74,38
|GAZİANTEP
|AK Parti
|FATMA ŞAHİN
|% 37,33
|% 56,11
|GİRESUN
|CHP
|FUAT KÖSE
|% 57,12
|% 94,36
|GÜMÜŞHANE
|MHP
|VEDAT SONER BAŞER
|% 33,86
|% 53,75
|HAKKARİ
|DEM Parti
|MEHMET SIDDIK AKIŞ
|% 46,78
|% 82,64
|HATAY
|AK Parti
|MEHMET ÖNTÜRK
|% 43,98
|% 43,26
|ISPARTA
|AK Parti
|ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
|% 42,1
|% 49,90
|MERSİN
|CHP
|VAHAP SEÇER
|% 58,47
|% 33,42
|İSTANBUL
|CHP
|EKREM İMAMOĞLU
|% 50,29
|% 65,64
|İZMİR
|CHP
|CEMİL TUGAY
|% 48,04
|% 60,38
|KARS
|MHP
|ÖTÜKEN SENGER
|% 38,67
|% 43,59
|KASTAMONU
|CHP
|HASAN BALTACI
|% 47,59
|% 35,19
|KAYSERİ
|AK Parti
|MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
|% 37,94
|% 34,62
|KIRKLARELİ
|MHP
|DERYA BULUT
|% 40,4
|% 74
|KIRŞEHİR
|CHP
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|% 50,06
|% 39,14
|KOCAELİ
|AK Parti
|TAHİR BÜYÜKAKIN
|% 45,31
|% 48,85
|KONYA
|AK Parti
|UĞUR İBRAHİM ALTAY
|% 49,21
|% 29,27
|KÜTAHYA
|CHP
|EYÜP KAHVECİ
|% 29,74
|% 41,53
|MALATYA
|AK Parti
|SAMİ ER
|% 48,85
|% 57,69
|MANİSA
|CHP
|FERDİ ZEYREK
|% 56,05
|% 37,93
|KAHRAMANMARAŞ
|AK Parti
|FIRAT GÖRGEL
|% 40,77
|% 37,24
|MARDİN
|DEM Parti
|AHMET TÜRK
|% 56,43
|% 53,32
|MUĞLA
|CHP
|AHMET ARAS
|% 56,08
|% 33,82
|MUŞ
|DEM Parti
|SIRRI SÖYLEMEZ
|% 39,41
|% 59,55
|NEVŞEHİR
|İyi Parti
|RASİM ARI
|% 52,9
|% 57,03
|NİĞDE
|AK Parti
|EMRAH ÖZDEMİR
|% 36,46
|% 89,20
|ORDU
|AK Parti
|MEHMET HİLMİ GÜLER
|% 40,2
|% 59,22
|RİZE
|AK Parti
|RAHMİ METİN
|% 54,97
|% 74,8
|SAKARYA
|AK Parti
|YUSUF ALEMDAR
|% 47,15
|% 46,71
|SAMSUN
|AK Parti
|HALİT DOĞAN
|% 39,5
|% 35,53
|SİİRT
|DEM Parti
|SOFYA ALAĞAŞ
|% 50,33
|% 82,82
|SİNOP
|CHP
|METİN GÜRBÜZ
|% 48,1
|% 69,92
|SİVAS
|AK Parti
|HİLMİ BİLGİN
|% 45,1
|% 57,26
|TEKİRDAĞ
|CHP
|CANDAN YÜCEER
|% 49,79
|% 51,72
|TOKAT
|MHP
|MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
|% 52,35
|% 71,26
|TRABZON
|AK Parti
|AHMET METİN GENÇ
|% 50,72
|% 42,49
|TUNCELİ
|DEM Parti
|CEVDET KONAK
|% 39,17
|% 36,25
|ŞANLIURFA
|Yeniden Refah
|MEHMET KASIM GÜLPINAR
|% 37,82
|% 51,16
|UŞAK
|CHP
|ÖZKAN YALIM
|% 40,73
|% 74,04
|VAN
|DEM Parti
|ABDULLAH ZEYDAN
|% 54,18
|% 49,65
|YOZGAT
|Yeniden Refah
|KAZIM ARSLAN
|% 37,22
|% 75
|ZONGULDAK
|CHP
|TAHSİN ERDEM
|% 53,18
|% 86,97
|AKSARAY
|AK Parti
|EVREN DİNÇER
|% 38
|% 85,40
|BAYBURT
|AK Parti
|METE MEMİŞ
|% 40,8
|% 91,40
|KARAMAN
|MHP
|SAVAŞ KALAYCI
|% 50,18
|% 53,74
|KIRIKKALE
|CHP
|AHMET ÖNAL
|% 52,08
|% 48,52
|BATMAN
|DEM Parti
|GÜLÜSTAN SÖNÜK
|% 65,66
|% 49,42
|ŞIRNAK
|AK Parti
|MEHMET YARKA
|% 47,9
|% 96,13
|BARTIN
|CHP
|MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA
|% 51,36
|% 71,96
|ARDAHAN
|CHP
|FARUK DEMİR
|% 41,92
|% 92
|IĞDIR
|DEM Parti
|MEHMET NURİ GÜNEŞ
|% 46,58
|% 98,10
|YALOVA
|CHP
|MEHMET GÜREL
|% 47,04
|% 89,35
|KARABÜK
|AK Parti
|ÖZKAN ÇETİNKAYA
|% 34,51
|% 84,13
|KİLİS
|CHP
|HAKAN BİLECEN
|% 41,69
|% 72,24
|OSMANİYE
|MHP
|İBRAHİM ÇENET
|% 40,34
|% 55,08
|DÜZCE
|AK Parti
|FARUK ÖZLÜ
|% 39,87
|% 77,83
Son Dakika › Güncel › TÜRKİYE GENELİ SON - Son Dakika
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