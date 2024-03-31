TÜRKİYE GENELİ SON

TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR
|Toplam Sandık
|:
|206.806
|Toplam Seçmen
|:
|61.430.934
|Açılan Sandık
|:
|117.070
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56,61
|Kullanılan Oy
|:
|25.697.213
|Geçerli Oy
|:
|24.959.731
|Katılım Oranı
|:
|% 76,47
|Parti Adı
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|CHP
|:
|% 37,61
|9.387.337
|AK PARTİ
|:
|% 36,67
|9.153.356
|DEM PARTİ
|:
|% 5,91
|1.475.041
|YENİDEN REFAH
|:
|% 5,43
|1.355.703
|MHP
|:
|% 3,95
|986.358
|İYİ PARTİ
|:
|% 3,39
|846.620
|DİĞER
|:
|% 2,89
|722.223
|ZAFER PARTİSİ
|:
|% 1,06
|264.940
|SAADET
|:
|% 0,89
|221.107
|HÜDA PAR
|:
|% 0,49
|123.188
|BÜYÜK BİRLİK
|:
|% 0,31
|76.898
|DEVA PARTİSİ
|:
|% 0,2
|48.810
|BTP
|:
|% 0,15
|37.416
|BAĞIMSIZ
|:
|% 0,15
|37.166
|DP
|:
|% 0,14
|34.862
|TİP
|:
|% 0,09
|22.836
|MEMLEKET
|:
|% 0,09
|22.229
|GELECEK PARTİSİ
|:
|% 0,07
|16.288
|TKP
|:
|% 0,06
|15.958
|HAK-PAR
|:
|% 0,06
|15.066
|DSP
|:
|% 0,06
|14.868
|VATAN PARTİSİ
|:
|% 0,06
|14.139
|MİLLET
|:
|% 0,05
|12.630
|YTP
|:
|% 0,04
|10.775
|EMEP
|:
|% 0,04
|9.151
|SOL PARTİ
|:
|% 0,04
|8.877
|TKH
|:
|% 0,02
|5.011
|ANAP
|:
|% 0,02
|4.991
|MİLLİ YOL
|:
|% 0,02
|4.945
|HKP
|:
|% 0,02
|4.101
|AB PARTİ
|:
|% 0,01
|3.669
|ABP
|:
|% 0,01
|1.444
|AP
|:
|% 0
|900
|OCAK
|:
|% 0
|664
|ADP
|:
|% 0
|164
BÜYÜKŞEHİR ve İL MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI
|İL
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|AÇILAN SANDIK ORANI
|ADANA
|CHP
|ZEYDAN KARALAR
|% 47,16
|% 39,17
|ADIYAMAN
|CHP
|ABDURRAHMAN TUTDERE
|% 48,24
|% 68,30
|AFYONKARAHİSAR
|CHP
|BURCU KÖKSAL
|% 50,65
|% 79,00
|AĞRI
|DEM Parti
|HAZAL ARAS
|% 51,02
|% 79,06
|AMASYA
|CHP
|TURGAY SEVİNDİ
|% 41,56
|% 82,4
|ANKARA
|CHP
|MANSUR YAVAŞ
|% 58,61
|% 46,37
|ANTALYA
|CHP
|MUHİTTİN BÖCEK
|% 48,07
|% 51,07
|ARTVİN
|CHP
|BİLGEHAN ERDEM
|% 44,62
|% 100
|AYDIN
|CHP
|ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
|% 50,56
|% 36,66
|BALIKESİR
|CHP
|AHMET AKIN
|% 50,29
|% 56,99
|BİLECİK
|CHP
|MELEK MIZRAK SUBAŞI
|% 49,24
|% 94,29
|BİNGÖL
|AK Parti
|ERDAL ARIKAN
|% 34,67
|% 99,61
|BİTLİS
|AK Parti
|NESRULLAH TANĞLAY
|% 38,44
|% 85,09
|BOLU
|CHP
|TANJU ÖZCAN
|% 54,05
|% 56,60
|BURDUR
|CHP
|ALİ ORKUN ERCENGİZ
|% 46,53
|% 86,54
|BURSA
|CHP
|MUSTAFA BOZBEY
|% 47,28
|% 54,93
|ÇANAKKALE
|CHP
|MUHARREM ERKEK
|% 39,55
|% 51,45
|ÇANKIRI
|MHP
|İSMAİL HAKKI ESEN
|% 59,87
|% 54,02
|ÇORUM
|AK Parti
|HALİL İBRAHİM AŞGIN
|% 40,34
|% 72,93
|DENİZLİ
|CHP
|BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
|% 45,18
|% 36,69
|DİYARBAKIR
|DEM Parti
|AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK
|% 64,47
|% 63,57
|EDİRNE
|CHP
|FİLİZ GENCAN AKIN
|% 46,86
|% 61,18
|ELAZIĞ
|AK Parti
|ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
|% 38,12
|% 85,24
|ERZİNCAN
|MHP
|BEKİR AKSUN
|% 43,45
|% 49,69
|ERZURUM
|AK Parti
|MEHMET SEKMEN
|% 49,75
|% 68,50
|ESKİŞEHİR
|CHP
|AYŞE ÜNLÜCE
|% 48,01
|% 77,09
|GAZİANTEP
|AK Parti
|FATMA ŞAHİN
|% 37,41
|% 65,96
|GİRESUN
|CHP
|FUAT KÖSE
|% 57,06
|% 94,74
|GÜMÜŞHANE
|MHP
|VEDAT SONER BAŞER
|% 33,97
|% 56,25
|HAKKARİ
|DEM Parti
|MEHMET SIDDIK AKIŞ
|% 46,94
|% 92,56
|HATAY
|AK Parti
|MEHMET ÖNTÜRK
|% 43,82
|% 51,28
|ISPARTA
|AK Parti
|ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
|% 42,22
|% 57,64
|MERSİN
|CHP
|VAHAP SEÇER
|% 58,48
|% 39,47
|İSTANBUL
|CHP
|EKREM İMAMOĞLU
|% 50,36
|% 71,65
|İZMİR
|CHP
|CEMİL TUGAY
|% 48,2
|% 65,55
|KARS
|MHP
|ÖTÜKEN SENGER
|% 37
|% 53,33
|KASTAMONU
|CHP
|HASAN BALTACI
|% 47,63
|% 43,70
|KAYSERİ
|AK Parti
|MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
|% 37,95
|% 44,00
|KIRKLARELİ
|MHP
|DERYA BULUT
|% 40,5
|% 80,5
|KIRŞEHİR
|CHP
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|% 51,47
|% 46,71
|KOCAELİ
|AK Parti
|TAHİR BÜYÜKAKIN
|% 45,45
|% 55,39
|KONYA
|AK Parti
|UĞUR İBRAHİM ALTAY
|% 49,54
|% 39,77
|KÜTAHYA
|CHP
|EYÜP KAHVECİ
|% 29,64
|% 51,00
|MALATYA
|AK Parti
|SAMİ ER
|% 48,25
|% 66,75
|MANİSA
|CHP
|FERDİ ZEYREK
|% 56,7
|% 45,45
|KAHRAMANMARAŞ
|AK Parti
|FIRAT GÖRGEL
|% 40,88
|% 48,17
|MARDİN
|DEM Parti
|AHMET TÜRK
|% 56,02
|% 65,29
|MUĞLA
|CHP
|AHMET ARAS
|% 55,92
|% 39,60
|MUŞ
|DEM Parti
|SIRRI SÖYLEMEZ
|% 39,52
|% 65,91
|NEVŞEHİR
|İyi Parti
|RASİM ARI
|% 52,87
|% 59,84
|NİĞDE
|AK Parti
|EMRAH ÖZDEMİR
|% 36,36
|% 93,52
|ORDU
|AK Parti
|MEHMET HİLMİ GÜLER
|% 40,23
|% 68,24
|RİZE
|AK Parti
|RAHMİ METİN
|% 54,96
|% 88,4
|SAKARYA
|AK Parti
|YUSUF ALEMDAR
|% 46,95
|% 54,24
|SAMSUN
|AK Parti
|HALİT DOĞAN
|% 39,86
|% 43,38
|SİİRT
|DEM Parti
|SOFYA ALAĞAŞ
|% 50,5
|% 86,50
|SİNOP
|CHP
|METİN GÜRBÜZ
|% 48,31
|% 79,67
|SİVAS
|AK Parti
|HİLMİ BİLGİN
|% 44,97
|% 64,18
|TEKİRDAĞ
|CHP
|CANDAN YÜCEER
|% 50,03
|% 57,26
|TOKAT
|MHP
|MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
|% 52,06
|% 76,05
|TRABZON
|AK Parti
|AHMET METİN GENÇ
|% 51,19
|% 52,24
|TUNCELİ
|DEM Parti
|CEVDET KONAK
|% 39,8
|% 51,25
|ŞANLIURFA
|Yeniden Refah
|MEHMET KASIM GÜLPINAR
|% 37,66
|% 61,44
|UŞAK
|CHP
|ÖZKAN YALIM
|% 40,75
|% 76,35
|VAN
|DEM Parti
|ABDULLAH ZEYDAN
|% 54,56
|% 58,14
|YOZGAT
|Yeniden Refah
|KAZIM ARSLAN
|% 37,12
|% 76,06
|ZONGULDAK
|CHP
|TAHSİN ERDEM
|% 53,18
|% 87,82
|AKSARAY
|AK Parti
|EVREN DİNÇER
|% 37,86
|% 89,35
|BAYBURT
|AK Parti
|METE MEMİŞ
|% 40,76
|% 92,47
|KARAMAN
|MHP
|SAVAŞ KALAYCI
|% 50,03
|% 61,76
|KIRIKKALE
|CHP
|AHMET ÖNAL
|% 52,39
|% 55,42
|BATMAN
|DEM Parti
|GÜLÜSTAN SÖNÜK
|% 65,4
|% 60,25
|ŞIRNAK
|AK Parti
|MEHMET YARKA
|% 47,81
|% 96,77
|BARTIN
|CHP
|MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA
|% 51,71
|% 80,42
|ARDAHAN
|CHP
|FARUK DEMİR
|% 41,67
|% 96
|IĞDIR
|DEM Parti
|MEHMET NURİ GÜNEŞ
|% 46,39
|% 98,58
|YALOVA
|CHP
|MEHMET GÜREL
|% 47
|% 93,16
|KARABÜK
|AK Parti
|ÖZKAN ÇETİNKAYA
|% 34,59
|% 86,51
|KİLİS
|CHP
|HAKAN BİLECEN
|% 41,56
|% 75,51
|OSMANİYE
|MHP
|İBRAHİM ÇENET
|% 40,21
|% 62,80
|DÜZCE
|AK Parti
|FARUK ÖZLÜ
|% 39,96
|% 84,91
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
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31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
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