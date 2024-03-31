TÜRKİYE GENELİ SON

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TÜRKİYE GENELİ SONUÇLARToplam Sandık.

31.03.2024 22:19  Güncelleme: 22:20
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TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR

Toplam Sandık : 206.806
Toplam Seçmen : 61.430.934
Açılan Sandık : 117.070
Açılan Sandık Oranı : % 56,61
Kullanılan Oy : 25.697.213
Geçerli Oy : 24.959.731
Katılım Oranı : % 76,47

Parti AdıOy OranıOy Sayısı
CHP : % 37,619.387.337
AK PARTİ : % 36,679.153.356
DEM PARTİ : % 5,911.475.041
YENİDEN REFAH : % 5,431.355.703
MHP : % 3,95986.358
İYİ PARTİ : % 3,39846.620
DİĞER : % 2,89722.223
ZAFER PARTİSİ : % 1,06264.940
SAADET : % 0,89221.107
HÜDA PAR : % 0,49123.188
BÜYÜK BİRLİK : % 0,3176.898
DEVA PARTİSİ : % 0,248.810
BTP : % 0,1537.416
BAĞIMSIZ : % 0,1537.166
DP : % 0,1434.862
TİP : % 0,0922.836
MEMLEKET : % 0,0922.229
GELECEK PARTİSİ : % 0,0716.288
TKP : % 0,0615.958
HAK-PAR : % 0,0615.066
DSP : % 0,0614.868
VATAN PARTİSİ : % 0,0614.139
MİLLET : % 0,0512.630
YTP : % 0,0410.775
EMEP : % 0,049.151
SOL PARTİ : % 0,048.877
TKH : % 0,025.011
ANAP : % 0,024.991
MİLLİ YOL : % 0,024.945
HKP : % 0,024.101
AB PARTİ : % 0,013.669
ABP : % 0,011.444
AP : % 0900
OCAK : % 0664
ADP : % 0164
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BÜYÜKŞEHİR ve İL MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI

İLPARTİADAYOY ORANIAÇILAN SANDIK ORANI
ADANACHPZEYDAN KARALAR% 47,16% 39,17
ADIYAMANCHPABDURRAHMAN TUTDERE% 48,24% 68,30
AFYONKARAHİSARCHPBURCU KÖKSAL% 50,65% 79,00
AĞRIDEM PartiHAZAL ARAS% 51,02% 79,06
AMASYACHPTURGAY SEVİNDİ% 41,56% 82,4
ANKARACHPMANSUR YAVAŞ% 58,61% 46,37
ANTALYACHPMUHİTTİN BÖCEK% 48,07% 51,07
ARTVİNCHPBİLGEHAN ERDEM% 44,62% 100
AYDINCHPÖZLEM ÇERÇİOĞLU% 50,56% 36,66
BALIKESİRCHPAHMET AKIN% 50,29% 56,99
BİLECİKCHPMELEK MIZRAK SUBAŞI% 49,24% 94,29
BİNGÖLAK PartiERDAL ARIKAN% 34,67% 99,61
BİTLİSAK PartiNESRULLAH TANĞLAY% 38,44% 85,09
BOLUCHPTANJU ÖZCAN% 54,05% 56,60
BURDURCHPALİ ORKUN ERCENGİZ% 46,53% 86,54
BURSACHPMUSTAFA BOZBEY% 47,28% 54,93
ÇANAKKALECHPMUHARREM ERKEK% 39,55% 51,45
ÇANKIRIMHPİSMAİL HAKKI ESEN% 59,87% 54,02
ÇORUMAK PartiHALİL İBRAHİM AŞGIN% 40,34% 72,93
DENİZLİCHPBÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU% 45,18% 36,69
DİYARBAKIRDEM PartiAYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK% 64,47% 63,57
EDİRNECHPFİLİZ GENCAN AKIN% 46,86% 61,18
ELAZIĞAK PartiŞAHİN ŞERİFOĞULLARI% 38,12% 85,24
ERZİNCANMHPBEKİR AKSUN% 43,45% 49,69
ERZURUMAK PartiMEHMET SEKMEN% 49,75% 68,50
ESKİŞEHİRCHPAYŞE ÜNLÜCE% 48,01% 77,09
GAZİANTEPAK PartiFATMA ŞAHİN% 37,41% 65,96
GİRESUNCHPFUAT KÖSE% 57,06% 94,74
GÜMÜŞHANEMHPVEDAT SONER BAŞER% 33,97% 56,25
HAKKARİDEM PartiMEHMET SIDDIK AKIŞ% 46,94% 92,56
HATAYAK PartiMEHMET ÖNTÜRK% 43,82% 51,28
ISPARTAAK PartiŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN% 42,22% 57,64
MERSİNCHPVAHAP SEÇER% 58,48% 39,47
İSTANBULCHPEKREM İMAMOĞLU% 50,36% 71,65
İZMİRCHPCEMİL TUGAY% 48,2% 65,55
KARSMHPÖTÜKEN SENGER% 37% 53,33
KASTAMONUCHPHASAN BALTACI% 47,63% 43,70
KAYSERİAK PartiMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 37,95% 44,00
KIRKLARELİMHPDERYA BULUT% 40,5% 80,5
KIRŞEHİRCHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 51,47% 46,71
KOCAELİAK PartiTAHİR BÜYÜKAKIN% 45,45% 55,39
KONYAAK PartiUĞUR İBRAHİM ALTAY% 49,54% 39,77
KÜTAHYACHPEYÜP KAHVECİ% 29,64% 51,00
MALATYAAK PartiSAMİ ER% 48,25% 66,75
MANİSACHPFERDİ ZEYREK% 56,7% 45,45
KAHRAMANMARAŞAK PartiFIRAT GÖRGEL% 40,88% 48,17
MARDİNDEM PartiAHMET TÜRK% 56,02% 65,29
MUĞLACHPAHMET ARAS% 55,92% 39,60
MUŞDEM PartiSIRRI SÖYLEMEZ% 39,52% 65,91
NEVŞEHİRİyi PartiRASİM ARI% 52,87% 59,84
NİĞDEAK PartiEMRAH ÖZDEMİR% 36,36% 93,52
ORDUAK PartiMEHMET HİLMİ GÜLER% 40,23% 68,24
RİZEAK PartiRAHMİ METİN% 54,96% 88,4
SAKARYAAK PartiYUSUF ALEMDAR% 46,95% 54,24
SAMSUNAK PartiHALİT DOĞAN% 39,86% 43,38
SİİRTDEM PartiSOFYA ALAĞAŞ% 50,5% 86,50
SİNOPCHPMETİN GÜRBÜZ% 48,31% 79,67
SİVASAK PartiHİLMİ BİLGİN% 44,97% 64,18
TEKİRDAĞCHPCANDAN YÜCEER% 50,03% 57,26
TOKATMHPMEHMET KEMAL YAZICIOĞLU% 52,06% 76,05
TRABZONAK PartiAHMET METİN GENÇ% 51,19% 52,24
TUNCELİDEM PartiCEVDET KONAK% 39,8% 51,25
ŞANLIURFAYeniden RefahMEHMET KASIM GÜLPINAR% 37,66% 61,44
UŞAKCHPÖZKAN YALIM% 40,75% 76,35
VANDEM PartiABDULLAH ZEYDAN% 54,56% 58,14
YOZGATYeniden RefahKAZIM ARSLAN% 37,12% 76,06
ZONGULDAKCHPTAHSİN ERDEM% 53,18% 87,82
AKSARAYAK PartiEVREN DİNÇER% 37,86% 89,35
BAYBURTAK PartiMETE MEMİŞ% 40,76% 92,47
KARAMANMHPSAVAŞ KALAYCI% 50,03% 61,76
KIRIKKALECHPAHMET ÖNAL% 52,39% 55,42
BATMANDEM PartiGÜLÜSTAN SÖNÜK% 65,4% 60,25
ŞIRNAKAK PartiMEHMET YARKA% 47,81% 96,77
BARTINCHPMUHAMMET RIZA YALÇINKAYA% 51,71% 80,42
ARDAHANCHPFARUK DEMİR% 41,67% 96
IĞDIRDEM PartiMEHMET NURİ GÜNEŞ% 46,39% 98,58
YALOVACHPMEHMET GÜREL% 47% 93,16
KARABÜKAK PartiÖZKAN ÇETİNKAYA% 34,59% 86,51
KİLİSCHPHAKAN BİLECEN% 41,56% 75,51
OSMANİYEMHPİBRAHİM ÇENET% 40,21% 62,80
DÜZCEAK PartiFARUK ÖZLÜ% 39,96% 84,91

Kaynak: AA

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