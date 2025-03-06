Türkiye Gıda Enflasyonunda Birinci

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(ANKARA)- İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye 57 ülke arasında gıda enflasyonunun en yüksek olan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Ramazan ayında yüksek gıda enflasyonu nedeniyle vatandaşlarımız rahatça ne sahura kalkabiliyor ne de iftarını yapabiliyor. Ekonomideki kötü yönetim vatandaşın sofrasını ağır şekilde vuruyor" dedi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye 57 ülke arasında gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi. Gökce'nin paylaşımı şöyle:

"İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye 57 ülke arasında gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülke Türkiye. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin 8'inde çatışma koşulları veya yerel sorunlar nedeniyle gıda enflasyonu güncel verileri bulunamazken, kalan 49 ülkede ortalama gıda enflasyonu 6,7. Türkiye hariç ortalama gıda enflasyonu ise sadece 6.

Türkiye'de gıda enflasyonu resmi rakamlara göre yüzde 41,7 oldu. Halkımızın geniş kesimi bu enflasyondan çok daha yüksek rakamlara maruz kalıyor. Buna rağmen Türkiye'yi yüzde 27,3 ile İran, yüzde 26 ile Nijerya, yüzde 21,8 ile Filistin ve yüzde 20.8 ile Lübnan takip ediyor.

Bangladeş'te gıda enflasyonu yüzde 10,7 olarak gerçekleşirken, Togo'da 9,1, Kamerun'da 7,3, Burkina-Faso'da ise yüzde 8,9 olarak gerçekleşti.

Uganda'da yıllık gıda enflasyonu yüzde 0,6. Afganistan'da -3, Pakistan'da ise -3.1 ile gıda fiyatları bir önceki yıla göre ucuzladı.

Dünya genelinde de gıda fiyatları azalma eğiliminde. FAO Gıda Fiyatları Endeksi Aralık ayına göre 2,1 puan düşerek 124,9 seviyesine indi. Bu seviye yaklaşık olarak Ağustos 2008 fiyat seviyesi ile aynı.

Türkiye'de gıda fiyatları hem dünya genelinden hem de İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerden marjinal şekilde ayrıştı. Bunun temel nedeni uygulanan ekonomi politikası nedeniyle Türk lirasının değerini kaybetmesi, genel yoksullaşma ve yüksek enflasyon oldu. Ne yazık ki Ramazan ayında yüksek gıda enflasyonu nedeniyle vatandaşlarımız rahatça ne sahura kalkabiliyor, ne de iftarını yapabiliyor. Ekonomideki kötü yönetim vatandaşın sofrasını ağır şekilde vuruyor."