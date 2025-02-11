Türkiye İmalat Sanayisinde Rekor Artış

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Türkiye'nin yüksek ve orta yüksek teknolojili üretimi artırmaya yönelik çalışmalarıyla imalat sanayisi üretim endeksi geçen yıl sonunda 133,4 ile rekor seviyeye ulaşırken en fazla katkıyı 4,5 puanla yüksek teknolojili ürünlerin imalatı yaptı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, sanayi üretim endeksi 2024 yılını rekorlarla kapattı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 artarak 2024'ü 129,9 ile geride bıraktı.

Bu artışa imalat sanayisinin etkisi dikkati çekti. Söz konusu sektörün, toplam sanayi üretim endeksindeki değişime etkisi 6,1 puanı buldu.

İmalat sanayisi üretim endeksi Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 6,8 artarak 133,4 ile en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye son dönemde HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı gibi teşviklerle ileri teknoloji ürünlerin üretimine odaklanırken imalat sanayisindeki yıllık değişime en yüksek katkı bu ürünlerden geldi.

Yüksek teknoloji ürünlerin söz konusu sektördeki artışa etkisinin 4,5 puan olduğu hesaplandı.

Bu alanı 4 puan ile "diğer ulaşım araçlarının üretimi", 1,4 puanla "fabrikasyon metal ürünleri imalatı", 1,1 puanla "orta-düşük teknoloji ürünlerin üretimi", 1 puanla da "düşük teknoloji ürünlerinin imalatı" izledi.

Sermaye malından bilgisayara kadar endekslerde rekor

Takvim etkilerinden arındırılmış endekste Aralık 2024'te en yüksek seviyesini gören kategoriler arasında 219,1 ile sermaye malı, 214,6 ile ham petrol ve doğal gaz çıkarımı, 127,6 ile ağaç ve mantar ürünleri, 151,8 ile fabrikasyon metal ürünler (makine ve teçhizat hariç), 331,8 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin üretimi, 466 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı öne çıktı.

Teknoloji ürünlerinin üretiminde de endeks bazında rekor seviyeler görülürken yıllık bazda artışlar dikkati çekti.

Bu kapsamda yüksek teknolojili ürün imalatı yıllık bazda yüzde 43,5'lik artışla 345,1'e ulaştı.

Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalatı da bu dönemde yüzde 0,6 yükselişle 138,6'ya ulaşırken orta-düşük teknolojili ürünler sektörü yüzde 3,3 artışla 118,5'e, düşük teknolojili ürünler de yüzde 2,9 yükselişle 115,9'a çıktı.