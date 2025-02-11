Türkiye İmalat Sanayisinde Rekor Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye İmalat Sanayisinde Rekor Artış

Türkiye'nin imalat sanayisi, yüksek teknoloji ürünlerle 2024'ü rekor seviyede kapattı.

11.02.2025 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yüksek ve orta yüksek teknolojili üretimi artırmaya yönelik çalışmalarıyla imalat sanayisi üretim endeksi geçen yıl sonunda 133,4 ile rekor seviyeye ulaşırken en fazla katkıyı 4,5 puanla yüksek teknolojili ürünlerin imalatı yaptı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, sanayi üretim endeksi 2024 yılını rekorlarla kapattı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 artarak 2024'ü 129,9 ile geride bıraktı.

Bu artışa imalat sanayisinin etkisi dikkati çekti. Söz konusu sektörün, toplam sanayi üretim endeksindeki değişime etkisi 6,1 puanı buldu.

İmalat sanayisi üretim endeksi Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 6,8 artarak 133,4 ile en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye son dönemde HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı gibi teşviklerle ileri teknoloji ürünlerin üretimine odaklanırken imalat sanayisindeki yıllık değişime en yüksek katkı bu ürünlerden geldi.

Yüksek teknoloji ürünlerin söz konusu sektördeki artışa etkisinin 4,5 puan olduğu hesaplandı.

Bu alanı 4 puan ile "diğer ulaşım araçlarının üretimi", 1,4 puanla "fabrikasyon metal ürünleri imalatı", 1,1 puanla "orta-düşük teknoloji ürünlerin üretimi", 1 puanla da "düşük teknoloji ürünlerinin imalatı" izledi.

Sermaye malından bilgisayara kadar endekslerde rekor

Takvim etkilerinden arındırılmış endekste Aralık 2024'te en yüksek seviyesini gören kategoriler arasında 219,1 ile sermaye malı, 214,6 ile ham petrol ve doğal gaz çıkarımı, 127,6 ile ağaç ve mantar ürünleri, 151,8 ile fabrikasyon metal ürünler (makine ve teçhizat hariç), 331,8 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin üretimi, 466 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı öne çıktı.

Teknoloji ürünlerinin üretiminde de endeks bazında rekor seviyeler görülürken yıllık bazda artışlar dikkati çekti.

Bu kapsamda yüksek teknolojili ürün imalatı yıllık bazda yüzde 43,5'lik artışla 345,1'e ulaştı.

Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalatı da bu dönemde yüzde 0,6 yükselişle 138,6'ya ulaşırken orta-düşük teknolojili ürünler sektörü yüzde 3,3 artışla 118,5'e, düşük teknolojili ürünler de yüzde 2,9 yükselişle 115,9'a çıktı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye İmalat Sanayisinde Rekor Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
21:09 Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
21:04 Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş’tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 16:21:22. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye İmalat Sanayisinde Rekor Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.