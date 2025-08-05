Türkiye Kupası Bisiklet Yarışları Karaman'da

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, 8-10 Ağustos'ta Karaman'da gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, organizasyona, U13, U15, U17, Gençler, Büyükler ve Masterlar kategorilerinde sporcular katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Karaman'ın sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, ulusal düzeyde spor organizasyonlarına başarıyla ev sahipliği yapmasıyla anıldığını belirten Karadeniz, "Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan sporculara ve misafirlerimize şimdiden hoş geldiniz diyor, tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Sporun yaygınlaşması ve bisiklet kültürünün gelişmesi adına bu organizasyonun ilimize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.