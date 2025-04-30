Türkiye-Libya İş Toplantısı Trablus'ta Yapıldı - Son Dakika
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Türkiye-Libya İş Toplantısı Trablus'ta Yapıldı

Türkiye-Libya İş Toplantısı Trablus\'ta Yapıldı

Ticaret Bakanı Bolat, Libya'da işbirliklerini güçlendirmek için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

30.04.2025 21:35
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc, Türkiye-Libya İş Toplantısına katıldı.

Bolat ve Huveyc, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı binasındaki ikili görüşmenin ardından başkent Trablus'ta çok sayıda Türk ve Libyalı iş insanı ve yetkilinin katıldığı Türkiye-Libya İş Toplantısına başkanlık etti.

Türkiye-Libya İş Toplantısına her iki taraftan yüksek katılım olmasının Libya'ya yapılan ziyaretin ne kadar önemsendiğinin göstergesi olduğunu kaydeden Bolat, "Türkiye ve Libya tarihsel kardeşlik, dostluk ve dindaşlık hukukunun yanında 1972'den başlayarak önce müteahhitlik sektöründe sonra ticarette ve enerji işbirliğinde çok uzun yıllardır yol arkadaşlığı yapmaktalar." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Libya'nın Türk müteahhitlik sektörünün dünyaya açıldığı yer olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Türk müteahhitlerinin adeta dünyaya açıldığı yerdir Libya. Biz bunu her zaman biliriz, kabul ederiz ve şükran duyarız. ve buradan kazanılan bilgi ve tecrübelerle de hem Türkiye-Libya ilişkileri çok gelişti. Hem Libya'nın kalkınmasına, gelişmesine ülke olarak ve Türk müteahhitler olarak büyük katkılar yaptık."

Bolat, Libya temasları çerçevesinde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa ile bir araya geldiklerini aktardı.

Dibeybe, ilişkilerin çok daha iyi seviyelere çıkarılması konusunda cesaretlendirdi

Başbakan Dibeybe ile görüşmesinde mevkidaşı Huveyc ile mutabık kaldıkları konuları özetleyerek sunduklarını kaydeden Bolat, "Zat-ı alileri de bize gerçekten güzel, vizyoner bir konuşma yaptı. Ufuk çizdi ve Türkiye-Libya ilişkilerini çok çok daha iyi rakamlara, iyi seviyelere çıkarıp örnek bir ekonomik entegrasyon konusunda cesaretlendirdi." ifadelerini kullandı.

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Huveyc de, Başbakan Dibeybe'nin Bolat ve kendisini kabulü sırasında Libya ve Türkiye arasında imzalanan mutabakat zabıtlarının aktifleştirilmesi konusunu ele aldıklarını söyledi.

Huveyc, toplantıda ayrıca şunları kaydetti:

"Yatırımlarla ilgili bazı sorunların çözümüyle ilgili anlaşmamız vardı. Serbest ticaretle ilgili anlaşmalar vardı. Biz bu anlaşmaların tekrar aktive edilmesini, yenilenmesini ele aldık ve konuştuk ve yeni düzenle birlikte bunların uyumlaştırılmasını ele alacağız. Yine aynı şekilde Merkez Bankası yetkilileri de bizimle bu konuda işbirliği içerisindedir."

Toplantının ardından Bolat ve Huveyc'in huzurunda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet İhracatı Genel Müdürü Tarık Sönmez ile Libya Ekonomi ve Bakan Yardımcısı Süheyl Ebu Şeyha Türkiye ve Libya arasında 2020 Ağustos ayında imzalanan mutabakat zaptının aktifleştirilmesi konusunda mutabık kalınan yeni metni imzaladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Libya İş Toplantısı Trablus'ta Yapıldı - Son Dakika

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