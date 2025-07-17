Türkiye-Libya Kültürel İşbirliği Gelişiyor

Libya'nın başkenti Trablus'taki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dr. Ahmet Yusuf Özdemir, Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi'yi ziyaret ederek, Libya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmede Libya Kültür Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi arasında kültürel işbirliğini geliştirmenin yollarının ele alındığını söyledi.

"Libya ve Türk halklarının kültürlerinin tanıtımına katkıda bulunan ortak kültürel etkinlikler ve programlar düzenlenmesi; edebiyat ve sanat alanlarında projelerin çalışılması için işbirliğini etkinleştirme mekanizmalarını görüştük." diyen Özdemir, Libya ve Türkiye arasında sürdürülebilir bir kültürel ortaklık kurma konusunu ele aldıklarını kaydetti.

Özdemir, Tugi ile görüşmesinde, Libya Kültür Bakanlığı himayesinde ortak çalışmaları koordine etmek ve kültürel faaliyetler başlatmak üzere çalışma komiteleri oluşturulması konusunu da değerlendirdiklerini aktardı.

Görüşmeye, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden yetkililer ile Libya Kültür Bakanlığı yetkilileri de katıldı.