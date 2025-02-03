Türkiye-Macaristan Bilim Yılı İlan Edildi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "2025 yılını Türkiye- Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak kutluyoruz. İnanıyorum ki Türkiye-Macaristan ilişkileri her alanda artan bir ivme ile daha da güçlenecektir." dedi.

Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile gerçekleştirilen görüşmelerinin ardından açıklamada bulundu.

Bobrovniczky'i Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Güler, köklü tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğu Macaristan'ın, Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli ortaklarından biri olduğunu belirtti.

İki ülke arasında pek çok alanda yakın işbirliğinin bulunduğunu aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Dostumuz ve müttefikimiz Macaristan ile ikili işbirliğine özel önem veriyoruz. Bugün de bu ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik değerli mevkidaşım ile kapsamlı, verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu çerçevede ülkelerimiz arasındaki askeri işbirliği ile bölgesel savunma konularını da değerlendirdik. Aynı şekilde savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizi daha ileriye taşımak için neler yapabileceğimiz hususunda Sayın Bakan ile görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ile Macaristan arasındaki potansiyel işbirliği alanlarını en verimli şekilde değerlendirmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha karşılıklı olarak teyit ettik. Malumunuz olduğu üzere 2024 yılı Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlanmıştı. 2025 yılını da Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak kutluyoruz. İnanıyorum ki Türkiye-Macaristan ilişkileri her alanda artan bir ivme ile daha da güçlenecektir."

Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky de "İki ülke arasındaki ilişkiler binlerce yıla dayanmakta ama günümüzde en yoğun ve en gelişmiş seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Macaristan hem doğrudan hem de NATO çerçevesinde NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye ile böylesine işbirliği sürdürmekten gurur duymaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan Güler ile sadece bölgesel konuları değil devam eden Ukrayna savaşını da görüştüklerini belirten Bobrovniczky, üç yıldır süren Ukrayna'daki kanlı savaşın sonlandırılması için bir an önce barışın sağlanmasını arzu ettiğini bildirdi.