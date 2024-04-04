Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Senegal'de iftar programı düzenledi.
Dakar'ın sembollerinden tarihi denizi feneri Phare des Mamelles'te Dakar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde verilen iftara ülkenin sanat, siyaset ve spor dünyasının önde gelen isimleri, yabancı büyükelçiler ve Türk iş insanlarıyla kurum temsilcileri katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ünlü neyzen Burak Malçok, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 16. saatin sonunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çevreye sıçraması ve çevredeki iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması için gece boyunca çalışmalar devam etti. Yangının bilançosu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Bölgede polis, jandarma, sağlık, ABB ve AFAD ekipleri bulunurken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Toyota, dizel motorların önümüzdeki yıllarda da kullanılmaya devam edeceğini belirtti. Şirket, kamyon ve SUV gibi ağır sınıf araçlar için dizel motorun hala güvenilir bir performans sunduğunu ifade etti. Ancak çevreyi kirletmemek adına emisyon oranının düşürülmesi gerektiğini kabul etti. Toyota, hidrojen ve sentetik yakıt gibi çözümlerle içten yanmalı motorlu araç üretimini sürdürmeyi hedefliyor.
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