Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Senegal'de iftar programı düzenledi.

Toyota, Dizel Motorlar Hakkında Açıklama Yaptı

Toyota, dizel motorların önümüzdeki yıllarda da kullanılmaya devam edeceğini belirtti. Şirket, kamyon ve SUV gibi ağır sınıf araçlar için dizel motorun hala güvenilir bir performans sunduğunu ifade etti. Ancak çevreyi kirletmemek adına emisyon oranının düşürülmesi gerektiğini kabul etti. Toyota, hidrojen ve sentetik yakıt gibi çözümlerle içten yanmalı motorlu araç üretimini sürdürmeyi hedefliyor.