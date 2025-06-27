Türkiye'nin Huzuru Toplantısı Osmaniye'de

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de " Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na başkanlık etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Osmaniye'de Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamasında, "Sıcaklığı, toprağına da insanına da sinen, yiğitliğiyle, vefasıyla yüreğimizde özel bir yeri olan Osmaniye'mizdeyiz." ifadelerine yer veren Yerlikaya, Osmaniyelilerin her daim vatanına, bayrağına, milli ve manevi değerlerine bağlı olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, Bakanlığın suçla mücadelenin yanı sıra milletin huzur ve güvenliğini sağlama görevinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vatanımızda huzuru tehdit eden her unsurla, kararlı, akılcı ve sonuç odaklı bir mücadele yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Büyük ve Güçlü Türkiye idealini, Osmaniyeli hemşehrilerimizle inşa edeceğiz."