Türkiye'nin Uyuşturucu İle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Türkiye'nin Uyuşturucu İle Mücadele Vurgusu

Büyükelçi Levent Eler, Türkiye'nin uluslararası işbirliği ile uyuşturucuya karşı eğitim merkezi olduğunu belirtti.

12.03.2025 01:16
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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Türkiye'nin, uyuşturucu sorunuyla mücadelede uluslararası işbirliğine verdiği öneme işaret ederek, bölgesi ve ötesinde bir eğitim merkezi haline geldiğini ifade etti.

Büyükelçi Eler, Avusturya'nın başkenti Viyana'da cuma gününe kadar sürecek BM Uyuşturucu Maddeler Komisyonu 68. Oturumu'nda Türkiye'nin uyuşturucu sorununa ilişkin yürüttüğü mücadele ve çalışmalarını içeren bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin uluslararası uyuşturucu kontrol sözleşmelerine bağlılığını yineleyen Eler, dünya uyuşturucu sorunuyla mücadelede uluslararası işbirliğine verdiği öneme dikkati çekti.

Eler, uyuşturucuyla mücadelede Türkiye'nin bölgesinde ve ötesinde bir eğitim merkezi haline geldiğini belirterek, 2026-2029 dönemi için Uyuşturucu Maddeler Komisyonu'na aday olduğunu söyledi.

Türkiye ve çevresinde yoğun bir şekilde "captagon" isimli sentetik uyuşturucu kaçakçılığının görüldüğünü kaydeden Eler, sentetik uyuşturucu tehdidine karşı uyarıda bulundu.

Eler, ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı ile terörizm arasındaki bağa odaklanmanın önemini vurguladı.

Bu arada İstanbul'da bulunan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) Güneydoğu Avrupa Bölgesel Ofisi (ROSEE) ile Türkiye'nin Daimi Temsilciliği tarafından ROSEE'nin 20. yılını kutlamak ve Güneydoğu Avrupa Bölgesel Programı'nın resmi açılışını yapmak üzere ortak bir yan etkinlik düzenlendi.

Bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadelede farklı yaklaşım ve değerlendirmelerin ele alındığı komisyona konuyla ilgili sivil ve resmi kurumlardan 2 binin üzerinde uzman ve yetkili katılırken, 176 yan etkinlik düzenleniyor.

Bu bağlamda Türkiye'den de içişleri, ticaret, tarım ve orman ile adalet bakanlıklarından uzmanların yer aldığı bir heyet, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Daimi Temsilciliği ile işbirliği içinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Yarın da Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından "Narkogöz Projesi" adı verilen uygulamayı tanıtmak üzere bir yan etkinlik düzenlenecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Uyuşturucu İle Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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