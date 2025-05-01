Türkiye, Saint Kitts ve Nevis'e Vize Muafiyetini Askıya Aldı

(ANKARA) - Türkiye, Saint Kitts ve Nevis vatandaşlarının umuma mahsus pasaportlarla vizesiz girişine ilişkin muafiyet uygulamasını askıya aldı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 2012 yılında yürürlüğe giren ve iki ülke arasında karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın Saint Kitts ve Nevis vatandaşları için askıya alınmasına 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesi uyarınca karar verildiği belirtildi.

Türkiye ile Saint Kitts ve Nevis arasında 19 Nisan 2012 tarihinde imzalanan anlaşma, 25 Haziran 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştı.

Yeni kararla birlikte, Saint Kitts ve Nevis'in umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Türkiye'ye girişte vize almak zorunda kalacak.