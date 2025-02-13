Türkiye, Suriye'nin Terör Unsurlarından Arındırılmasında Kararlı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Suriye konulu uluslararası konferansta, Türkiye'nin, Suriye'nin terör unsurlarından arındırılması konusundaki kararlılığını vurguladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yılmaz, Paris'teki Suriye konulu uluslararası konferansa katıldı.

Yılmaz, konferans kapsamındaki beyanında, Suriye'deki yönetimle angajmanın ve yönetime desteğin ülkenin istikrarı açısından önem taşıdığının altını çizerek, Suriye'nin istikrarının ülke, bölge ve ötesi için elzem olduğunu vurguladı.

Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşmasının önündeki sınamaların, Suriye'nin kararlılığı ve uluslararası toplumun desteğiyle aşılabileceğini kaydeden Yılmaz, Suriye'nin kapsayıcı geçiş sürecinin tesisinde attığı adımların memnuniyetle karşılandığını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Suriyeli uzmanların bu süreçteki desteğinin önem arz ettiğini söyledi.

Bölücü terör örgütü başta olmak üzere, Suriye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkati çeken Yılmaz, Suriye'nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlı olduğunun altını çizdi.

Yılmaz, Suriye'nin kuzeydoğusundaki doğal kaynakların, Suriye halkının çıkarları doğrultusunda kullanılmasını teminen, Suriye'deki yönetimin kontrolüne geçmesi gerektiğine işaret etti.

Suriye'nin istikrarının sürdürülebilir kılınması için yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğini belirten Yılmaz, ülkeye uygulanan yaptırımların ön koşulsuz şekilde kaldırılmasının önemine dikkati çekti.

Yılmaz, konferans kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hisashi Matsumoto, Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler ve Güvenlik Genel Direktörü Frederic Mondoloni, Fransa'nın Suriye Özel Temsilcisi Jean-François Guillaume, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hossam Zaki'yle görüştü.

Konferans, 14 Aralık 2024'te Ürdün'ün Akabe kentinde ve 12 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıların devamı niteliğini taşıyor.