Türkiye Svalbard'da Mülk Edinme Hakkı Elde Etti

(ANKARA)- Resmi Gazete'de 7 Mart 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla, Arktik bölgesindeki Svalbard takımadalarının statüsünü belirleyen "Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması" Türkiye bakımından yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye'nin Antlaşma'ya taraf olmasıyla Türk vatandaşları ve şirketleri Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı elde edecek.

Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması, 9 Şubat 1920 tarihinde Paris'te imzalanmıştı ve 1925 yılından bu yana yürürlükteydi. Antlaşma, Norveç'in adalar üzerindeki egemenliğini tanımakla beraber, taraf olan üçüncü ülkelerin vatandaşlarına Svalbard takımadaları üzerinde mülk edinme ve ikamet ile balıkçılık ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme hakkı tanıyor.

Türkiye'nin Antlaşmaya taraf olmasıyla Türk vatandaşları ve şirketleri, Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı elde edecek, adaların karasularında balıkçılık yapabilecek, denizcilik ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunabilecek. Türk bilim insanları kurulacak Türk Bilim İstasyonu'nda bilimsel araştırma yapma, Türk öğrenciler Svalbard Üniversite Merkezi'nde eğitim alma imkanına erişecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye, bu adımla, Arktik bölgesinin canlı ve cansız doğal kaynaklarından faydalanmayı ve bölgede gerçekleştirebileceği bilimsel ve ekonomik faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede, Türkiye'nin Arktik Konseyi'ne gözlemci üye olma hedefi de muhafaza ediliyor.