Türkiye ve Libya Ekonomik İşbirliği Görüşüldü

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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cuma ile ekonomik ve ticari işbirliğini ele aldı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Begeç'in Ekonomi Bakanı Huveyc ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakan Cuma'yı ziyaret ettiği belirtildi.

Büyükelçi Begeç'in Libyalı bakanlarla yaptığı görüşmede ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi konularının ele alındığı kaydedildi.