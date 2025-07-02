Türkiye ve Moritanya'dan Havacılık İşbirliği - Son Dakika
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Türkiye ve Moritanya'dan Havacılık İşbirliği

02.07.2025 11:24
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Türkiye ile Moritanya arasında sivil havacılıkta işbirliği mutabakatı imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Sivil Havacılık Ulusal Ajansı arasında sivil havacılık alanında kapsamlı bir işbirliği mutabakatı imzalandıklarını belirterek, "Mutabakat zaptı ile uçuş emniyeti, hava taşımacılığı, lisanslama, havacılık güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik başta olmak üzere birçok alanda karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımı hedefleniyor." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında, Moritanya İslam Cumhuriyeti Sivil Havacılık Ulusal Ajansı ile imzalanan mutabakat zaptının ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Moritanya arasında, ortak tarihi ve kültürel bağların olduğunu anımsatan Uraloğlu, 2010 yılından sonra karşılıklı olarak Büyükelçiliklerin açılmasıyla ikili ilişkilerin de büyük bir ivme kazandığını söyledi. Uraloğlu, ikili ticari ilişkilerin ve toplam ticaret hacminin her geçen yıl arttığına işaret ederek, bakanlık olarak da ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesi adına gayret ettiklerini anlattı.

Bu doğrultuda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Sivil Havacılık Ulusal Ajansı arasında, sivil havacılık alanında kapsamlı bir işbirliği mutabakatı imzalandığını bildiren Uraloğlu, "Mutabakat zaptı ile uçuş emniyeti, hava taşımacılığı, lisanslama, havacılık güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik başta olmak üzere birçok alanda karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımı hedefleniyor. Taraflar ayrıca eğitim, dijitalleşme, insansız hava araçları (İHA) ve çevre koruma gibi alanlarda da ortak projeler geliştirmeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

"Anlaşma, Afrika ve Orta Doğu'da sivil havacılığın gelişimi açısından örnek olacak"

Uraloğlu, Türkiye-Moritanya işbirliğinin, her iki ülkenin sivil havacılık sektörlerinde kapasite geliştirme ve uluslararası standartlara uyumun güçlendirilmesi açısından da önemli katkılar sunacağını aktardı.

Anlaşmanın, Türkiye'nin benimsediği yeni sivil havacılık modeli ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) yetkinlik tabanlı prensiplerini bire bir yansıtan kurumsal dönüşüm modeli çerçevesinde atılmış stratejik bir adım niteliğinde olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, dijital çözümler başta olmak üzere Moritanya Sivil Havacılık Otoritesi'ne teknik destek sağlama, kurumsal kapasiteyi güçlendirme ve sürdürülebilir altyapı sistemleri geliştirme alanlarında katkı sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda, uluslararası eğitim ihracatı süreçleri de özel bir önem taşıyor. Türkiye, başta havacılık güvenliği, lisanslı personel eğitimi, dijital eğitim çözümleri ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü uyumlu müfredatlar olmak üzere, eğitim alanındaki kurumsal kapasitesini Moritanya'ya ve bölge ülkelerine aktarmayı amaçlıyor."

Uraloğlu, Moritanya'da yürütülecek eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin, Türkiye'nin havacılık eğitimi alanında bölgesel bir merkez konumunu daha da güçlendireceğinin altını çizerek, ortaklığın yalnızca iki ülke arasında değil, aynı zamanda Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde de sivil havacılığın gelişimi açısından örnek teşkil edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Moritanya'dan Havacılık İşbirliği - Son Dakika

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