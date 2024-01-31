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Türkiye ve Polonya arasında stratejik diyalog toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Türkiye ve Polonya arasında stratejik diyalog toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye ve Polonya arasında stratejik diyalog toplantısı gerçekleştirildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Robert Kupiecki ile Varşova'da stratejik diyalog toplantısı düzenledi. Toplantıda, bölgesel ve çok taraflı güvenlik konuları ele alınarak işbirliği fırsatları değerlendirildi.

31.01.2024 09:21
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Robert Kupiecki ile Polonya'nın başkenti Varşova'da stratejik diyalog toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Akçapar'ın Kupiecki ile toplantı yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, toplantıda ikili, bölgesel ve çok taraflı güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunularak işbirliği fırsatlarının ele alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Burak Akçapar, Varşova, Polonya, Politika, Güncel, Son Dakika

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