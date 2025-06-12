Türkiye'ye 5 Aranan Kişinin İadesi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı Bülten"le uluslararası seviyede aranan 5 kişinin daha Türkiye'ye iadelerinin yapıldığını belirterek, bu kabine döneminde toplam 369 suçlunun ülkeye iadesinin sağlandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kabine dönemimizde 369 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç., ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan A.A.Y isimli şahıs, 'adam öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hakaret, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, bulundurma veya taşıma ve silahla tehdit' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.D. isimli şahıs, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan O.Ç. isimli şahıs, 'yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme' suçlarından ulusal seviyede aranan İ.K. isimli şahıs ve 'FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan G.Y. isimli şahıs Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı."