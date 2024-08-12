Türkiye, Yunanistan'a yardım teklifinde bulundu - Son Dakika
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Türkiye, Yunanistan'a yardım teklifinde bulundu

Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletti. Yunan tarafı ise teklifi değerlendireceklerini, gerekmesi halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini belirtti.

12.08.2024 14:37
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Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletti.

Yunan tarafı ise teklifi değerlendireceklerini, gerekmesi halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini belirtti.

Kaynaklar, Türkiye'de halihazırda devam eden büyük bir yangın bulunmamasının, Yunanistan'a yardım teklifi yapılabilmesine imkan sağladığına işaret etti.

Varnava'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılmıştı. Yangın sebebiyle bölgede bulunan iki hastane tahliye edilmiş, bir itfaiyeci yangına müdahale sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yunanistanlı yetkililer gece boyunca süren müdahalelere rağmen yangının hızla yayıldığını ve Penteli Dağı'na ulaştığı ifade etmişti.

Dün öğleden sonra çıkan yangına bugün 500'den fazla itfaiyeci, 152 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 17 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopterin müdahale ettiği açıklanmış, çok sayıda evin zarar gördüğü yangında polis, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye etmişti.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarmış, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Yunanistan'a yardım teklifinde bulundu - Son Dakika

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