Güncel

"Türkiye- Yunanistan Hackathonu 2024", iki ülkenin Dışişleri Bakanlıklarının işbirliğiyle düzenlenecek.

Türkiye ve Yunanistan'ın etkinliğe ilişkin yazılı ortak açıklaması, Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada, "Biz, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları olarak, iki ülke arasındaki işbirliğini ve yeniliği teşvik etmeyi amaçlayan bir etkinlik olan Türkiye-Yunanistan Hackathonu 2024'ün ön duyurusunu yapmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Girişimin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu ile eşgüdüm halindeki Bilişim Vadisi ve Atina Startup İş Geliştirme Merkezi tarafından ortak düzenlendiği kaydedilen açıklamada, toplum üzerinde kalıcı ve olumlu etki bırakacak çözümler geliştirmek için "en parlak beyinlerin yaratıcı enerjisinden" yararlanmak istendiği vurgulandı.

Açıklamada, etkinliğin ana odak noktasının "Akıllı Şehirler" olduğu belirtilerek, bunun, şehir yaşamını teknolojiyle iyileştirmek, kritik çevre sorunlarıyla mücadele etmek, sürdürülebilirliği teşvik etmek ve güvenlik ile acil durum mekanizmalarını güçlendirmek gibi konular için yenilikçi çözümleri içerdiği aktarıldı.

İki ülkeden 16 ila 35 yaş arasındaki lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra girişimciler ile bilim insanlarının etkinliğe davet edildiği açıklamada, gençlerin, eşgüdümlü çabalarıyla, iki ülke vatandaşlarının hayatlarını kolaylaştırmak için kültürler arasında köprüler kurmaya, yenilikler üretmeye ve çözüm sağlamaya yetecek gücü olduğu ifade edildi.

Açıklamada, katılımcıların beyin fırtınası oturumları, çalışma atölyeleri ve "kodlama koşusu" gibi etkinliklerde bulunacağı, acil zorlukların üstesinden gelmek için ortak ekipler halinde çalışacağı bilgisi paylaşıldı.

Etkinliğe ilişkin detaylar ve kayıt bilgisi, ileri bir tarihte duyurulacak.