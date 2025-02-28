Türkiye-Yunanistan Hackathonu'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Türkiye-Yunanistan Hackathonu'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Atina'da düzenlenen hackathon finalinde EcoMaris birinci, Ecoloop ikinci, ResQLink üçüncü oldu.

28.02.2025 01:16
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türk-Yunan öğrenci ve girişimcilerden oluşan 6 karma takımın yarıştığı Türkiye-Yunanistan Hackathonu'nun finali tamamlandı.

Toplam 35 bin avro ödüllü yarışmada birinciliği deniz ekosistemini koruyarak marinaları sürdürülebilir ve karbon nötr hale getirecek çözümler üreten "EcoMaris" takımı, ikinciliği suyun daha verimli yönetilmesine yönelik yenilikçi bir yaklaşım sunan "Ecoloop" takımı, üçüncülüğü ise afet anlarında iletişim kopukluklarını önleyerek kriz yönetimini etkin hale getiren "ResQLink" takımı kazandı.

Atina'daki "Foundation of the Hellenic World" yerleşkesinde düzenlenen final etkinliğine, Yunanistan Dijital Yönetişim Bakanı Dimitrios Papastergiu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Genel Sekreteri Dimitris Skalkos, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik, Atina Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sofia Kunenaki-Efremoğlu başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Bakan Papastergiu, etkinlikte yaptığı konuşmada, inovasyonun sınırları nasıl aşabileceğini, işbirliğini nasıl teşvik edebileceğini ve anlamlı değişim yaratabileceğini gösterdiğini söyledi.

Papastergiu, Türkiye-Yunanistan Hackathonu'nun, pozitif gündemin canlı bir parçası olarak şehirlerin daha sürdürülebilir, verimli ve vatandaş dostu hale getirilmesinin yanı sıra, iki ülkenin gençlerinin nasıl birlikte çalışabileceğini ve bunu başarabildiklerini gösterdiğini söyledi.

Milli Teknoloji Genel Müdürü Uzun da Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanında yaptığı atılımları anlattı.

Uzun, Türkiye'de 10 binden fazla teknoloji şirketi ve 1600'ü aşkın araştırma ve geliştirme merkezi bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 7 milyon üniversite öğrencisiyle inovasyon alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Uzun, Yunan takımlarını sonbaharda İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2025'e davet etti.

Uzun, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının da Yunan muadil kurumlarıyla işbirliği yapabileceklerini belirtti.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen ise Türkiye-Yunanistan Hackathon etkinliğinin en önemli kazanımının iki ülke genç yeteneklerinin bir araya gelmesi, inovasyon üretmesi ve çözüm odaklı projeler geliştirmesi olduğunu ifade etti.

Tüzgen, teknolojinin yalnızca kodlar ve algoritmalardan ibaret olmadığını, teknolojiyi anlamlı kılanın insan hayatına dokunması, günlük hayatı kolaylaştırması ve toplumsal fayda üretmesi olduğunu belirtti.

Büyükelçi Erciyes de Türkiye-Yunanistan Hackathon yarışmasına katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Erciyes, etkinliğin iki ülke arasındaki olumlu gündeme ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunduğunu, bu ve benzeri projelerin devam ettirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Akıllı Şehirler temasıyla hayata geçirilen "Türkiye-Yunanistan Hackathonu" ile teknoloji ve girişimcilik ekosistemlerinin gelişiminin desteklenmesi, inovatif projelerin teşvik edilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

400 takımın başvuru yaptığı yarışmanın yarı finali, Bilişim Vadisi'nin Gebze kampüsünde 20-21 Şubat'ta yapılmış, 20 takımdan 6'sı finallere kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Yunanistan Hackathonu'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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