Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı

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Vize ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin tanıtım programı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ile Kırklareli İmam Hatip Lisesi Müdürü Cahit Tosun "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında bilgi verdi.

Akdemir, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin uygulanması için okul yöneticilerine önemli görevler düştüğünü belirtti.

İlaçlama çalışması

Lüleburgaz'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, kış aylarında da haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Ekiplerin, zararlıların üreyebilecekleri su birikintileri ve kaynaklarında kontrol ve ilaçlamalarının aralıksız sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, ilaçlamaların belirli aralıklarla sürdürüleceği kaydedildi.