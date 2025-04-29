Türkmen Kıyafetlerine Artan İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkmen Kıyafetlerine Artan İlgi

Irak Türkmenleri arasında milli kıyafetlere son yıllarda gençler arasında artan bir talep var.

29.04.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ALİ MAKRAM GHAREEB/BEKİR AYDOĞAN - Irak Türkmenleri, milli kıyafetlerini nesillerdir korurken, son yıllarda bu kıyafetlere yönelik, özellikle gençler arasında artan bir talep olduğu belirtiliyor.

Irak Türkmenleri, yöresel kıyafetlerini milli ve dini bayramların yanı sıra düğün gibi özel vesilelerle daha çok tercih ediyor.

Türkmen kıyafetinin dikiminde ise özellikle Kerkük kenti öne çıkarken, buradaki terziler Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı birçok kentten siparişler alıyor.

Milli kıyafete yönelik Türkmenler arasında son yıllarda yoğun bir talep ve özellikle gençler arasında artan bir ilgi olduğu vurgulanıyor.

"Son yıllarda yöresel Türkmen kıyafetine yoğun talep var"

Kerkük'te Türkmen milli kıyafetleri diken 65 yaşındaki terzi Mutasam Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 55 yıldır bu mesleği icra ettiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yaşında çırak olarak başladığı mesleğinde daha sonra kalfalık yaptığını anlatan Kasap, mesleğinin ustası olduktan hemen sonra kendisine ait bir atölye ve satış yeri açtığını belirtti.

Türkmen milli kıyafetlerinin gündelik hayatın yanı sıra düğün ve bayramlarda tercih edildiğini aktaran Kasap, özellikle ramazan ve kurban bayramlarında milli kıyafetlerin giyildiğini dile getirdi.

Kasap, düğün sezonu olduğunda kadınların kına gecesi için, erkeklerin ise daha çok bayramlarda giymek için bu kıyafetleri tercih ettiğini vurgulayarak, özellikle son ramazan bayramında siparişleri yetiştiremediklerini aktardı.

Türkmenlerin siyasi, sosyal ve tüm etkinliklerinde milli kıyafete olan ilgisine dikkati çeken Kasap, "Son yıllarda yöresel Türkmen kıyafetine yoğun talep var." dedi.

Erbil'den 200'ün üzerinde sipariş alındı

Kasap, yaz tatili ve bayramlarda memleketini ziyaret eden gurbetçi Türkmenlerin de milli kıyafetlere ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları kentlerden çok sipariş alıyoruz." diye konuştu.

En son Erbil kentinden 200'ün üzerinde sipariş aldıklarını paylaşan Kasap, Erbil'de bayram ve bahar şenlikleri nedeniyle düzenlenen sosyal aktivitelere katılanlara kıyafet diktiklerini aktardı.

Kasap, Erbil başta olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları Musul, Diyala ve Salahaddin kentlerinden gelen talepler ve oralarda milli Türkmen kıyafetinin giyinmesinin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Türkmen kıyafeti, nesillerdir korunuyor

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Erbil İl Başkanı Muhammet Mehdi Erbilli de Türkmenlerin milli kıyafetleri, kültürleri ve dillerini devam ettirmek için bunları yaşatmaları gerektiğine dikkati çekti.

Türkmen erkek ve kadınların kendilerine özgü kıyafetleri bulunduğunu kaydeden Erbilli, "Bütün Türkmeneli toprağında zubun ve ceket olarak milli kıyafet giyiliyor. Kadınlar da aynı şekilde Türkmen kıyafetlerini ay yıldızlı şekilde giyiyor." ifadelerini kulandı.

Erbilli, Türkmen milli kıyafetini her zaman yaşatmanın önemine işaret ederek, bu şekilde de Türkmen kültürünün ne kadar zengin olduğunun anlatılabileceğini söyledi.

Türkmen milli kıyafetinin bayramlar, törenler ve dil etkinlikleri gibi farklı vesilelerle giyildiğini hatırlatan Erbilli, dedeleri ve babalarının birçoğunun eskiden Türkmen kıyafetini gündelik olarak çarşı ve pazarda giydiğini de anımsattı.

"Milli kıyafet giymek isteyen gençlerimizin sayısı artıyor"

Erbilli, son dönemde de birçok gencin farklı etkinliklerde milli kıyafetlere ilgi gösterdiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bizim her zaman ana hedefimiz; dilimizi, varlığımızı ve kültürümüzü yaşatmamızdır. Farklı vesilelerde bunu yapıyoruz. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği olarak da genellikle bütün etkinliklerde kültürümüzü korumamız için Türkmen kıyafetimiz, kızlar olsun erkekler olsun giyiliyor. Gerçekten çok güzel bir yankı da veriyor ve o etkinliği daha fazla güzelleştiriyor. Türkmen okullarında farklı etkinliklerde de giyiliyor."

Geçen sene 15 Türkmen okulunun isteği üzerine, Irak Türkmen Cephesi'nin de desteğiyle bu okullara çok sayıda Türkmen kıyafeti hediye ettiklerini belirten Erbilli, "Son yıllara baktığımızda gerçekten milli kıyafet giymek isteyen gençlerimizin sayısı artıyor. Herkes telefonla bize ulaşarak Türkmen kıyafeti istediğini söylüyor. Dil gününde ya da üniversitelerde giyiyorlar. İnşallah gelecek yıllarda (Türkmen kıyafetine yönelik) farklı projelerimiz bulunuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kerkük, Güncel, Kültür, Yaşam, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmen Kıyafetlerine Artan İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

09:49
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
16:35
Emre Belözoğlu’ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
16:20
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ’Müstehcenlik’ suçundan ev hapsi kararı
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı
15:49
Teklif gelirse bir saniye durmaz Osimhen’in oynamak istediği takımı duyurdular
Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular
14:54
Tebliğciler gece kulübünde Sahneye çıkıp vaaz verdiler
Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler
14:49
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
14:42
DEM Partili Hatimoğulları’ndan bir ’’Bahçeli’’ gafı daha
DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha
14:38
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 10:18:49. #7.13#
SON DAKİKA: Türkmen Kıyafetlerine Artan İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.