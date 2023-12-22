Doğa Harikası Turnalı Kanyonu Turizme Açılıyor

Turnalı Kanyonu turizme kazandırılacak

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve doğasıyla kendine hayran bırakan Turnalı Kanyonu turizme kazandırılacak

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve doğasıyla kendine hayran bırakan Turnalı Kanyonu turizme kazandırılacak.

Sivas'ın Kangal ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan ve Balıklıtohma Çayı üzerinde bulunan Turnalı Kanyonu 8 kilometre uzunluğuyla doğa severlerin ilgisini çekiyor. Özellikle şehir hayatından ve gürültüsünden uzak kalmak isteyenler bu kanyonu tercih ediyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de Kangal ilçesine bağlı Etyemez köyünde bulunan doğa harikası Turnalı Kanyonu'nu ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Şimşek, kanyon çevresinde uygulanacak projenin detayları hakkında bilgi aldı. Yaz kış bir çok doğa severin uğrak noktası olan kanyonun turizme kazandırılması için çalışmalar başladı.