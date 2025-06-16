TUSAŞ, Paris Airshow 2025'te - Son Dakika
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TUSAŞ, Paris Airshow 2025'te

16.06.2025 16:11
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TUSAŞ, Paris Airshow 2025'te 504 m²'lik alanla yer alarak ürünlerini sergiliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünyanın en prestijli havacılık ve savunma sanayi fuarlarından biri olan Paris Airshow 2025'e 504 metrekarelik iki katlı chalet (özel tanıtım alanı) ile katılım sağlıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Le Bourget Havalimanı'nda 16-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenen fuarda, TUSAŞ ürünleri uluslararası katılımcıların beğenisine sunuluyor.

Şirket, statik alanda Jet Eğitim Uçağı HÜRJET, Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, Çok Amaçlı Helikopter GÖKBEY, insansız hava araçları AKSUNGUR ile ANKA Yer Kontrol İstasyonu'nu sergiliyor.

Chalet alanında ise şirketin özgün platformlarına ait ölçekli maketler yer alıyor. Bunlar arasında KAAN (1/7), HÜRJET (1/7), HÜRKUŞ-C (1/7), T129 ATAK (1/7), 10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri (1/7), AKSUNGUR (1/7), ANKA III (1/7), GÖKTÜRK 3 (1/8), TÜRKSAT 6A (1/10) ve GÖKTÜRK Yenileme Uydusu (1/4) bulunuyor.

Fuarın 20-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek halk ziyaret günlerinde TUSAŞ chalet alanı ziyarete kapalı olacak.

Sanatla teknoloji bir arada

Bu yıl fuar kapsamında TUSAŞ, mühendisliğin ve teknolojinin yanı sıra kültürel bir yaklaşımla da katılım sağlıyor. Dünyaca ünlü mozaik sanatçısı Hülya Vurnal İkizgül'ün "Gökyüzünden Sanata Uzanan İlham" temalı özel eserleri şirketin standında sergileniyor.

Eserler, TUSAŞ'ın "Geleceğine Güç Kat" vizyonunu, taşlara işlenmiş kuş figürleri ve kalkan motifleriyle simgesel olarak aktarıyor. Sergi, teknolojinin ve sanatın kesişim noktasında bir anlatı sunarken, Anadolu'nun zengin kültürel birikimini de fuara taşıyor. Stant alanında ziyaretçilere geleneksel Türk ikramları da sunuluyor.

TUSAŞ'ın küresel başarısı

TUSAŞ, 5. nesil savaş uçağı KAAN, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET, Yeni Nesil Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, Çok Amaçlı Helikopter T625 GÖKBEY, Taarruz Helikopteri T129 ATAK ve yüksek teknolojili insansız hava araçları ANKA, AKSUNGUR ve ANKA III ile savunma ve havacılık sanayisinde özgün projeler geliştiriyor.

Şirket, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim hedefi doğrultusunda, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi ile milli uydu projelerinde de etkin rol üstleniyor.

Airbus'un A220, A320, A330 ve A350; Boeing'in ise 737, 767, 777 ve 787 Dreamliner modellerinde kullanılan pek çok kritik bileşeni üreten TUSAŞ, hafif ve çevre dostu kompozit malzeme üretim yetkinliğiyle küresel tedarik zincirinin önemli bir parçası haline geldi.

TUSAŞ, bu başarılarıyla dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması arasında 50. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Havacılık, Üretim, Gökbey, Güncel, Paris, TUSAŞ, TUSAŞ, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUSAŞ, Paris Airshow 2025'te - Son Dakika

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