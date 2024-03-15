TÜSEDAD Genel Başkanı: Brezilya ve Uruguay ile yapılan anlaşmalarla 150 bin baş hayvan teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜSEDAD Genel Başkanı: Brezilya ve Uruguay ile yapılan anlaşmalarla 150 bin baş hayvan teslim edildi

TÜSEDAD Genel Başkanı: Brezilya ve Uruguay ile yapılan anlaşmalarla 150 bin baş hayvan teslim edildi

TÜSEDAD Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile görüşerek yapılan anlaşmalar hakkında bilgi verdi. Solakoğlu, Brezilya ve Uruguay ile yapılan anlaşmalar sonucunda 150 bin baş hayvanın teslim edildiğini belirtti. Ayrıca, önümüzdeki ay Brezilya ile ikinci etap anlaşması yapılacağını ve hedeflenen 600 bin baş hayvanın Mayıs sonuna kadar 150 bininin teslim edilmiş olacağını ifade etti. Solakoğlu ayrıca, et fiyatlarının enflasyon oranında artmaya devam edeceğini ve arz talep dengesi sağlandığında daha uygun fiyattan et tüketilebileceğini söyledi.

15.03.2024 14:32  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile görüştü. TÜSEDAD'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada; "ESK kendisi ithalatı devam ettirmek için mücadele verdi ve büyük oranda başardı. Yaşanan gecikmeler spekülasyona sebep verdi ancak Brezilya ile 70 bin, Uruguay ile 170 binlik anlaşmalar yapıldı. Önümüzdeki ay Brezilya ile ikinci etap anlaşması yapılacak. Özetle, anlık olarak Mayıs sonuna kadar hedeflenen 600 bin başın 150 bini teslim edilmiş olacak. Kalanı yıl sonuna kadar tamamlanacak deniyor" denildi.

TÜSEDAD Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile bir araya geldi.

"ŞİMDİ BATIDAN DOĞU İLLERİMİZE ET YOLLUYORUZ"

Görüşmeye ilişkin TÜSEDAD'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi. 2015 yılında körüklenen kontrolsüz hayvan ithalatının üreticinin zarar etmesine ve gelinen noktada küçük aile işletmeleri azalmasına yol açtığı belirtilen açıklamada, "Bu insanlar bir daha üretime geri dönmek istemiyorlar. Bunun bir ispatı; 2009 yılında dahi, doğu illerimizden batıya et gönderilirken şimdi doğuda üretim o denli azaldı ki gelinen noktada doğu illerimize et yolluyoruz" denildi.

Süt fiyatlarının gıda enflasyonunu kontrol amacı ile baskılanmasının sonucu olarak et krizi yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, "Sayın genel müdür 'İçeride maliyeti düşüremediğimiz için dışarıdan aldığımız hayvanın fiyatını iç piyasa bedeline yaklaştırmamız gerekiyor. İç piyasa fiyatı arttığı zaman bu 6 USD/kg fiyatı da arttırılacak. Bu sabit bir fiyat değil' dedi. Özetle, iç piyasada üretimin teşvik edilip açığın dışarıdan karşılanmasına gayret ediliyor" ifadesi yer aldı.

"600 BİN BAŞ HAYVANIN 150 BİNİ MAYIS SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK"

ESK üzerinde ithalat lobilerinin baskısı olduğu kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Özel şirketlerin bu ithalatı yapmaları için mücadele içindeler. Sebebi büyük rant. Ancak ESK kendisi ithalatı devam ettirmek için mücadele verdi ve büyük oranda başardı. Yaşanan gecikmeler spekülasyona sebep verdi ancak Brezilya ile 70 bin, Uruguay ile 170 binlik anlaşmalar yapıldı. Önümüzdeki ay Brezilya ile ikinci etap anlaşması yapılacak. Özetle, anlık olarak Mayıs sonuna kadar hedeflenen 600 bin başın 150 bini teslim edilmiş olacak. Kalanı yıl sonuna kadar tamamlanacak deniyor."

İthal hayvanlardan üreticiye yüzde 5-10'luk kısmının verileceğini "eksiklik" olarak değerlendiren TÜSEDAD, şu bilgileri verdi:

"ESK bugüne kadar sürecin uzamasının bir sebebinin ise yapılan anlaşmalar ve karantina süreleri olduğunu beyan ediyor. 21 gün karantina + 20 gün nakliye +15 gün alım süresi. Bu plana göre Nisan 15 ve sonrası 70 binlik transferler başlıyor. Özet olarak, anaç hayvanların kesilmesi ve dengeleri bozan ithalatların yapılması bizi bugüne getirdi."

"ET FİYATLARI ENFLASYON ORANINDA ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Et fiyatlarının enflasyon oranında devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, "Bundan sonra et fiyatları enflasyon oranında artmaya devam eder. Kimse bu denklemin önünde duramaz. En iyi şartlarda 2-3 yıl içinde arz talep dengelenir ve alım gücüne göre daha uygun fiyattan et yeriz. O zamana kadar et cep yakmaya devam eder" denildi.

Kaynak: ANKA

Sencer Solakoğlu, Brezilya, Uruguay, Kayhan, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜSEDAD Genel Başkanı: Brezilya ve Uruguay ile yapılan anlaşmalarla 150 bin baş hayvan teslim edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adana, Mersin ve Hatay'da Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı Kılındı
    14:54 Adana, Mersin ve Hatay'da Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı Kılındı

    Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı. Adana'da Sabancı Merkez Camisi'ne gelen çok sayıda kişi, hutbenin ardından saf tutup namazlarını eda etti. Mersin'de Ulu Camisi'ne gelen vatandaşlar da cuma namazını kıldı ve dua etti. Hatay'da ise Nihal Atakaş Camisi'ne gelen vatandaşlar, hutbenin ardından ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve dua etti.

  • Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
    14:52 Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

    Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İzmir yolunda durdurulan araçta 842 sentetik hap ele geçirildi ve Ş.G. gözaltına alındı. Ş.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için kadro açıklandı
    14:52 A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için kadro açıklandı

    A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların kadrosunu açıkladı. Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun ilk kez milli takım kadrosuna davet edildi.

  • Iğdırlı Ahmet Işık, Emekli Maaşını Gazze'ye Bağışladı
    14:52 Iğdırlı Ahmet Işık, Emekli Maaşını Gazze'ye Bağışladı

    7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar sonucunda yaşanan insanlık dramına duyarsız kalamayan Iğdırlı Ahmet Işık, aldığı emekli maaşını Gazze'ye bağışladı. Işık, Filistinlilere destek olmak amacıyla 14 bin lirayı Iğdır Valiliği aracılığıyla Gazze'ye gönderdi.

  • Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
    14:50 Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Gazikent Mahallesi'nde Ahmet E. isimli bir kişi kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından tabancayla vuruldu. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

  • Elazığ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı
    14:50 Elazığ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Elazığ merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Gümüşhane'de ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor
    14:50 Gümüşhane'de ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor

    Gümüşhane'de, GÜMÜŞKOD Kodlama Projesi kapsamında 29 atölyede ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor. Proje kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda görevli bilişim teknolojileri öğretmeni Züleyha Kork Salantur, yapay zeka destekli projelerin gelecekte önemli olacağını belirtti. Öğrencilerden Halil İbrahim Nas ise yüz tanıma projesi geliştirerek kapı açma sorununu çözdüğünü söyledi.

  • Oktay Yerdelen, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama eski çalışanları tarafından dualarla uğurlandı
    14:48 Oktay Yerdelen, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama eski çalışanları tarafından dualarla uğurlandı

    Erzurum'da uzun yıllar Türkiye Gazetesi'nde görev yapan Oktay Yerdelen, rahatsızlığına yenik düşerek vefat etti. Cenazesi Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İhlas Pazarlama ve İhlas Haber Ajansı yetkilileri, spor kulüplerinin temsilcileri ve yakınları da cenaze namazına katıldı.

  • Ankaralı hayvansever engelli köpekleri varil trenle gezdiriyor
    14:48 Ankaralı hayvansever engelli köpekleri varil trenle gezdiriyor

    Ankara'da hayvansever Buket Özgünlü, engelli köpekleri varil trenine yerleştirerek cadde ve sokaklarda gezdiriyor. Bu sayede köpeklerin rehabilite olması amaçlanıyor. Özgünlü, engelli köpeklerin bakımını üstlenen Yaşapati Köpek Bakımevi'nde çalışıyor ve varillerden oluşan bir tren tasarladı. Köpekler, varillerin içerisine konularak sokaklarda ve caddelerde gezdiriliyor.

  • Sivasspor, Adana Demirspor maçı için Adana'ya gitti
    14:47 Sivasspor, Adana Demirspor maçı için Adana'ya gitti

    Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Adana'ya hareket etti. Kırmızı-beyazlılar, maçın hazırlıklarını tamamlamak için Adana'da antrenman yapacak ve kampa girecek. Maç yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

  • Tarım ve Orman Bakanı Sındırgı'da Baraj Yapımına Başladı
    14:47 Tarım ve Orman Bakanı Sındırgı'da Baraj Yapımına Başladı

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde baraj yapımına start verdi. Yumaklı, Yüreğil Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek baraj projesi hakkında bilgi verdi.


13:48 Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki çocuk okula gidemiyor Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki çocuk okula gidemiyor
13:29 Vatandaş kuyumculara akın etti, 400 kilo altın yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçti Vatandaş kuyumculara akın etti, 400 kilo altın yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçti
10:59 Çanakkale’de mülteci botu battı 5’i çocuk 21 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de mülteci botu battı! 5'i çocuk 21 kişi hayatını kaybetti
10:21 Firari sürücünün doktor babası adliyede Firari sürücünün doktor babası adliyede
13:15 Akraba değil akrep Önce plakayı söktü, sonra ezdi Akraba değil akrep! Önce plakayı söktü, sonra ezdi
12:53 Bakan Şimşek duyurdu Türkiye, tarihinin en yüksek tutarlı euro ihracını gerçekleştirdi Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye, tarihinin en yüksek tutarlı euro ihracını gerçekleştirdi
12:49 Ali Erbaş’ın kızı, arabasının anahtarına şiir yazdı Ali Erbaş'ın kızı, arabasının anahtarına şiir yazdı
12:13 Kate Middleton’ın ameliyatındaki sır perdesi Paylaştığı fotoğraf düzenleme çıktı Kate Middleton'ın ameliyatındaki sır perdesi! Paylaştığı fotoğraf düzenleme çıktı
12:08 Sancaktepe’nin çehresini değiştirecek Aydos Millet Bahçesi 17 Mart’ta açılıyor Sancaktepe'nin çehresini değiştirecek Aydos Millet Bahçesi 17 Mart'ta açılıyor
11:55 Galatasaray’ın şikayeti sonrası dikkat çeken kare Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adliyede Galatasaray'ın şikayeti sonrası dikkat çeken kare! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adliyede
10:42 Eylem Tok ve oğlunun ABD’deki fotoğrafları ölümüne neden oldukları gencin ailesini isyan ettirdi Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki fotoğrafları ölümüne neden oldukları gencin ailesini isyan ettirdi
10:35 “Karım çocuk istemeyince“ diye söze başlayan adamın sorusu Mustafa Karataş’ı şaşkına çevirdi "Karım çocuk istemeyince" diye söze başlayan adamın sorusu Mustafa Karataş'ı şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 14:55:26. #1.12#
SON DAKİKA: TÜSEDAD Genel Başkanı: Brezilya ve Uruguay ile yapılan anlaşmalarla 150 bin baş hayvan teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement