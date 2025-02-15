TÜSİAD'a Yapıcı Katkı Çağrısı - Son Dakika
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TÜSİAD'a Yapıcı Katkı Çağrısı

TÜSİAD\'a Yapıcı Katkı Çağrısı

Milli İrade Platformu, TÜSİAD'ı siyasete müdahale yerine sanayiye katkı sunmaya çağırdı.

15.02.2025 13:47
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Milli İrade Platformu, TÜSİAD'ın yargıyı baskı altına almak ve siyasete yön vermek yerine sanayi ve üretim alanında yapıcı katkılar sunması gerektiğini belirtti.

Platformdan, "Sanayiye, üretime yön vermesi gereken TÜSİAD, siyasete müdahale etmeye çalışmaktan vazgeçmelidir." başlıklı yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Geçmişte vesayet rejiminin destekçisi olmuş, 28 Şubat sürecinde antidemokratik uygulamalara alkış tutmuş TÜSİAD, bugün de benzer bir yaklaşım sergilemektedir. Başörtüsü yasakları, Kur'an kurslarının kapatılması ve din eğitim yasakları karşısındaki sessizlikleri, TÜSİAD'ın çifte standartlı tutumunu gözler önüne sermektedir. Bugünkü açıklamaları da bu nedenle ciddiye alınır değildir. TÜSİAD, yargıyı baskı altına almak, siyasete yön vermek yerine sanayi ve üretim alanında yapıcı katkılar sunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Geçen yıl yaşanan deprem felaketinde, "TÜSİAD üyesi iş insanlarının elini taşın altına koymaktan kaçınmalarının" milletin hafızasında derin izler bıraktığına dair değerlendirmede bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkenin en zor günlerinde sorumluluktan kaçınan bu çevrelerin, bugün ülke yönetimi ve yargı üzerinde baskı kurmaya çalışmaları ibretle izlenmektedir. TÜSİAD'ın açıklamasının arka planında Gezi kalkışmasının yeniden gündeme gelmiş olmasının etkili olduğu değerlendirilmektedir. Gezi olayları sürecinde kamu mallarına zarar veren gruplara karşı milletimizin gösterdiği sağduyu, bugün de kararlılıkla devam etmektedir. Ayrıca TÜSİAD, İsrail'in 15 aydır Gazze'de uyguladığı, binlerce masum sivilin katledildiği, küresel insan hakları örgütleri tarafından soykırım olarak nitelendirilen vahşete sessiz kalarak, hak, hukuk ve adalet konusundaki samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya koymuştur."

Açıklamada, "TÜSİAD gerçekten ülkenin geleceğini ve milletin refahını önemsiyorsa, felaket anlarında devlet-millet dayanışmasını güçlendirecek yardımlarla öncülük etmeli, istihdamı artırarak işsizlikle mücadeleye destek olmalı, vergi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmelidir. Yerli üretimi ve sanayiyi destekleyici projelere yatırım yapmalı, teknolojik yeniliklere öncülük etmeli ve genç istihdamını artıracak adımlar atmalıdır. Milletin hayrına yapılabilecek bunca şey varken, siyaseti dizayn etme ve millet iradesine müdahale etme çabalarından derhal vazgeçmelidir. Türkiye, artık eski Türkiye değildir. Milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Güncel, Yargı, Son Dakika

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