TÜSİAD Başkanı Ömer Aras Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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TÜSİAD Başkanı Ömer Aras Hakkında Soruşturma Başlatıldı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, son dönemdeki gözaltılar ve tutuklamalar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

14.02.2025 15:20  Güncelleme: 15:50
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Son dönemde birbirini izleyen gözaltılar ve tutuklamalarla ilgili açıklama yapan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras, dün Genel Kurul'da yaptığı konuşmada son dönemdeki siyasi gelişmelere ilişkin görüşlerini açıklamıştı. TÜSİAD'ın açıklamalarına iktidar kanadından ilk tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz" demişti.

"Kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlamalarından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13/02/2025 tarihinde dernek genel kurulunda yapmış olduğu konuşmada bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

Ömer Aras ne demişti?

TÜSİAD YİK Başkanı Aras, son dönemde artan gözaltı ve tutuklamalarla ilgili "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz" demişti.

"Kamunun da özel sektör şirketleri ve vatandaşlarımız gibi eşit düzeyde kemer sıkması şart"

Aras enflasyonu değerlendirirken de "Kamunun da özel sektör şirketleri ve vatandaşlarımız gibi eşit düzeyde kemer sıkması şart. Enflasyonla mücadele için 2025 yılında kamuda yapılacak tasarrufun daha etkin olmasını bekliyoruz. Devletin bütçe disiplinine uyması, kamu harcamalarını kontrol etmesi ve kamuda tasarrufu arttırması şart" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TÜSİAD Başkanı Ömer Aras Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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