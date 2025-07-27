TUTUKLANDI
Eskişehir'de eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddeden market sahibine palayla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Aykut İ., başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli Aykut İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Aykut İ., tutuklanarak cezaevine konuldu.
Son Dakika › Güncel › Tutarı tutan dondurma saldırısı - Son Dakika
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