Tutuklu Akademisyenin Baba Sağlığı Kritik - Son Dakika
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Tutuklu Akademisyenin Baba Sağlığı Kritik

Çiğdem Bayraktar Ör'ün tutukluluğuna itiraz edildi; babası kritik durumda, entübe halde tedavi ediliyor.

14.02.2025 11:45
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(İSTANBUL) - Eleştirel bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün tutukluluğuna itiraz edildi. Avukatı Hüseyin Ersöz tarafından verilen dilekçede, Ör'ün babasının sağlık durumu da gerekçe gösterildi. Ersöz, "Ne yazık ki bu süreçte, kızının haksız şekilde özgürlüğünün kısıtlanması, babasının sağlık durumunun ağırlaşmasına ve yoğun bakıma kaldırılmasına neden oldu. Çiğdem Ör'ün babası Bursa Şehir Hastanesi'nde 'entübe edilmiş' durumda" dedi.

Sosyal medyadan yaptığı eleştirel bir paylaşım nedeniyle 13 gündür tutuklu bulunan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün avukatı Hüseyin Ersöz, tutukluluğa itiraz başvurusu yaptı.

Müvekkilinin, yakın zamanda burun ameliyatı geçirdiğini ve  halen tıbbi takip ve özel bakım gerektiren bir sağlık durumuna sahip olduğunu kaydeden Ersöz dilekçesinde, "Öyle ki müvekkil cezaevinde dahi nefes almasını oldukça güçleştiren slikon koruyucu/destekleyeciler kullanmaktadır. Tutukluluk hali, müvekkilin mevcut sağlık durumu göz önüne alındığında, geri dönüşü mümkün olmayan sağlık risklerine yol açabilecek niteliktedir" dedi.

Müvekkilinin 67 yaşındaki babası Ali İhsan Bayraktar'ın Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe durumda olduğunu belirten Hüseyin Ersöz, "Şeker hastası olan ve son dönemde böbrek yetmezliği şikayetleri gelişen Ali İhsan Bayraktar'ın durumu, kızının tutuklanmasına bağlı yaşadığı üzüntü nedeniyle ağırlaşmış, 4 gündür entübe durumda tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Müvekkilimizin babasının sağlık durumu oldukça kritik olup, müvekkilimizin babasını belki de son kez görebilmesi, ölçülü olmayan tutuklama tedbirinin sonlandırılmasıyla mümkün olabilecektir." ifadelerine yer verdi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruda, savcılığın resen tutukluluğu sona erdirmesi ya da Sulh Ceza Hakimliğinin talebi değerlendirmesi istendi.

Kaynak: ANKA

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