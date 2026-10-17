Tutuklu İmamoğlu YENİ Parti kongresine mesajında parlamenter sisteme dönüş sözü verdi - Son Dakika
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Tutuklu İmamoğlu YENİ Parti kongresine mesajında parlamenter sisteme dönüş sözü verdi

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Tutuklu İmamoğlu YENİ Parti kongresine mesajında parlamenter sisteme dönüş sözü verdi
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Tutuklu İmamoğlu, YENİ Parti İstanbul İl Kongresi'ne yapay zekayla hazırlanmış videoyla mesaj gönderdi. İmamoğlu mesajında ülkenin Meclis'ten değil danışmanlarla doldurulmuş saraydan yönetildiğini belirterek parlamenter sisteme dönüleceğini ve Meclis'ten yönetileceğini söyledi.

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti İstanbul İl Kongresi'ne gönderdiği mesajda, "Ülkemiz Meclis'ten değil, danışmanlarla doldurulmuş saraydan yönetiliyor. Parlamenter sisteme döneceğiz. Saraydan değil, Meclis'ten yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti'nin ön seçimleri kapsamında İstanbul İl Kongresi bugün yapılıyor. Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan kongreye, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapay zekayla hazırlanmış videoyla bir mesaj gönderdi. İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli yol arkadaşlarım, uzun zamandır zorlu bir süreçten geçen ülkemiz büyük bir kavşağa yaklaşıyor. 23 senedir ülkeyi yönetenler, kaybetmeye mahküm oldukları iktidarı bırakmaya hazır değil. 19 Mart 2025'ten beri yaşadıklarımız, iktidardakilerin kendilerinden başkasının seçimleri kazanmasını engellemek için her yola başvurabileceklerini gösteriyor. Türkiye'yi iktidarların demokratik seçimler yoluyla değiştiği bir ülke olmaktan çıkarmaya çalışıyor olabilirler. Böyle bir eşikteyiz fakat biz her zamankinden daha güçlü bir şekilde 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' demekten vazgeçmeyeceğiz. Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağır. Kurucusu olduğumuz cumhuriyetimiz, banisi olduğumuz demokrasimiz hayati sorunlarla boğuşuyor. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temeli Meclisimiz felç edilmiş halde. Ülkemiz Meclis'ten değil, danışmanlarla doldurulmuş saraydan yönetiliyor. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bekası için değişen uluslararası düzende ülkemize yakışan bir yer bulabilmek için büyük bir reform hamlesi yapmamız gerekiyor.

"ŞİMDİ SORUMLULUK BİZİM"

Kıymetli Genel Başkanımız, dava arkadaşım Özgür Özel'in liderliğinde ülkemizi muasır medeniyete eriştirmek için cumhuriyet gibi bir reform hareketini başlatmaya hazır. Sevgili yol arkadaşlarım, parlamenter sisteme döneceğiz. Saraydan değil, Meclis'ten yöneteceğiz. Adaleti yeniden devletin temeli yapacağız. Türk, Kürt, Alevi, Sünni herkes eşit, herkes özgür olacak. Türk ordusu güçlü, hazır ve caydırıcı olacak. Sevgili dava arkadaşlarım, milyonların gözü üzerimizde. Milyonların ümidi biziz. Bu ülkenin milyonları 2024 seçimlerinde üzerine düşeni yaptı ve iktidarı değiştirmek istediğini gösterdi. 19 Mart 2025'ten beridir her gün ama her gün bu beceriksiz, bu zorba iktidardan kurtulmak istediğini haykırıyor. Milyonların arzusuna sahip çıkacağız. Milyonların ümidini gerçekleştireceğiz. Şimdi sorumluluk bizim. Hepinize üstün başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA
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