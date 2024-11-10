Tuzla Belediye Başkanı Bingöl: "Tuzla'nın Her Köşesinde Değişim ve Dönüşüm Sürecine Devam Edeceğiz"

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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi, 4 bin 330 metrekare alana sahip Şehit Sezgin Zorba Parkı'nı yenileme çalışmalarının ardından vatandaşların hizmetine açtı. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Tuzla'nın her köşesinde değişim ve dönüşüm sürecine devam edeceğiz" dedi.

Tuzla Belediyesi, ilçeyi yeşil ve modern bir hale getirme hedefiyle başlattığı projelere bir yenisini daha ekledi. 4 bin 330 metrekare alana sahip Şehit Sezgin Zorba Parkı, kapsamlı bir yenileme çalışmasının ardından düzenlenen törenle yurttaşların hizmetine açıldı. Düzenlenen törene Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile eşi Ayşegül Bingöl, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış etkinlikleri arasında sanat atölyeleri, çocuk aktiviteleri, oyunlar ve yarışmalar gibi birçok sürpriz yer aldı.

Açılışta Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Bu park, sadece dinlenmek için değil, aynı zamanda toplumun her kesiminin bir arada vakit geçirebileceği bir alan olarak yeniden şekillendirildi. Çocuklarımız güvenli alanlarda oynayacak, gençlerimiz spor yapacak, ailelerimiz ise huzur içinde vakit geçirecek. Bu parkı, Tuzla'nın geleceğine değer katacak, tüm mahallelere hitap edecek bir yaşam alanı haline getirdik. Şehit Sezgin Zorba Parkı'nın tüm komşularımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Eren Ali Bingöl, sözlerine Şifa ve Mimar Sinan Mahallesi'ndeki vatandaşların kendisine seçimde söyledikleri bir mesajı da ekleyerek, "Şifa Mahallesi'ndeki komşularımız seçim öncesinde bana bir şans verdiler. Şimdi de bu parkı hayata geçirdik. Bizim için önemli olan, her mahalleye eşit hizmet sunmak ve mahallelere yatırımlar yaparak halkımızın yaşam kalitesini artırmaktır. Tuzla'nın her köşesinde değişim ve dönüşüm sürecine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yenilenen Şehit Sezgin Zorba Parkı, kapsamlı bir iyileştirme ile daha fonksiyonel hale getirildi. Parkta 266 metrekarelik çocuk oyun alanı, 210 metrekarelik çok amaçlı saha, 275 metrekarelik suni çim saha, 29 metrekarelik fitness alanı gibi farklı yaşam alanları yer alıyor. Ayrıca, 295 metrekarelik EPDM zemin kaplama, yeni aydınlatma güçlendirmeleri ve otomatik sulama sistemi, parkın modern bir görünüme kavuşmasına olanak sağladı.

Eski kent mobilyaları yenilendi; 4 adet çatılı piknik masası, 5 adet piknik masası, 18 adet bank ve 32 metre travers oturma duvarı montajı gerçekleştirildi. Parka, çocuklar için halatlı salıncaklar, yeni fitness aletleri ve çeşitli oturma alanları eklendi. Ayrıca parkın çok amaçlı saha, basketbol sahası ve suni çim saha gibi bölümleri, kullanıcıların taleplerine göre yeniden tasarlandı. Sosyal alanların zenginleştirilmesi amacıyla Tuzla Kafe de eklenerek, bölgedeki sosyal yaşamın daha canlı ve keyifli hale gelmesi sağlanacak.