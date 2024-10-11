Tuzla Belediyesi 2025 Bütçesi Onaylandı

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Tuzla Belediyesinin 2025 yılı bütçesi, 5 milyar 950 milyon lira olarak onaylandı.

Tuzla Belediye Meclisi toplantısı, Meclis Başkanvekili Ülkü Sakalar yönetiminde belediye hizmet binasında yapıldı.

Toplantıda Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl, görevdeki 6 aylık süreçte yürüttükleri çalışmalar ve 2025 bütçesiyle ilgili sunum yaptı.

Hazırladıkları bütçeyle insana ve haneye yatırım yaptıklarını ifade eden Bingöl, Tuzla'nın kaynaklarını Tuzlalılara harcayacaklarını söyledi.

Geliştirilen proje ve hedefler doğrultusunda Tuzla'nın daha yaşanabilir, daha erişilebilir ve sosyal bir kent olmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Bingöl, "Belirlediğimiz stratejik hedeflere erişebilmek, halkımızın yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edebilmek için kapsamlı, iyi çalışılmış bir bütçe hazırladık. Projelerimizle vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak, geleceğe umutla yürüyen bir Tuzla'yı el birliğiyle inşa edeceğiz." dedi.

Tuzla Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Kant, bütçe ve stratejik plana ilişkin eleştirilerde bulundu.

Başkan Bingöl'ün sunumunun önemli bir kısmında geçmiş dönemden kalan çalışmaları anlattığını söyleyen Kant, bunun, geçmiş dönemde yapılan çalışma ve bütçelerin hayali olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Müdürlüklere ayrılan bütçeleri de ayrı ayrı değerlendiren Kant, "Sunulan bütçe tasarısı ve stratejik planın halkın gerçek ihtiyaçlarını karşılamayacağına inanıyoruz. Bu şekilde müdürlüklere yapılan dağılımla belediyemizi ileriye taşımak yerine riskli bir finansal yapıya sürükleyeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe raporlarında yer alan bilgilere göre, Tuzla Belediyesinin gelir bütçesi 5 milyar 700 milyon lira olarak hesaplanırken, gider bütçesi 5 milyar 950 milyon lira olarak belirlendi. Net 250 milyon lira borçlanma ile de bütçe denkliği sağlandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.