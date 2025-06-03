Tuzla'da Kaçan Sürücü Tutuklandı

Tuzla'da makas atarak ilerlediği minibüsle otomobile çarpıp kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
D-100 kara yolu Tuzla mevkisinde 34 HME 057 plakalı minibüsün makas attığı sırada sol şeritte ilerleyen 41 AOZ 033 plakalı otomobile çarparak kaçtığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen M.C.I. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sürücünün makas atarak ilerlediği minibüsle otomobile çarpması cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti. Minibüsün sağ şeritten sol şeride birden geçerek seyir halinde olan otomobile çarpıp kaçması görüntüde yer almıştı.
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