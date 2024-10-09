Tuzla'da Kadınlara Şiddete Karşı Öz Savunma Eğitimi - Son Dakika
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Tuzla'da Kadınlara Şiddete Karşı Öz Savunma Eğitimi

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, artan kadın cinayetlerine dikkat çekerek, kadınları şiddetten korumak amacıyla kapsamlı bir program başlatacaklarını açıkladı. Öz savunma eğitimi verilecek olan programla kadınların sosyal hayatta daha güvenli olmaları hedefleniyor.

09.10.2024 15:33
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, son dönemde yaşanan kadın cinayetleriyle ilgili kapsamlı bir program başlatacaklarını duyurdu. Büyük bir sorunla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Başkan Bingöl, kadınlara şiddetten korunmaları için öz savunma eğitimi vereceklerini söyledi.

Tuzla Belediye Başkanı Avukat Eren Ali Bingöl, son zamanlarda artan kadına yönelik şiddet olaylarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. 2024 yılında yaşanan cinayetlere dikkat çeken Başkan Bingöl, "Kadınların hakkını geliştirmek için yeni ve çok kapsamlı bir program başlattık" dedi.

"Büyük bir kıyımla karşı karşıyayız"

Başkanı Bingöl, Tuzlalı kadınların belediyelerini daima yanında göreceklerinin vurgulayarak şunları söyledi:

"Büyük bir sorunla, kıyımla karşı karşıyayız. Sadece 2024 yılının ilk 6 ayında 205 kadın öldürüldü. Henüz 19 yaşında olan İkbal ve Ayşenur bir cani tarafından göz göre göre katledildi. Bu olumsuz tabloya karşı koruyucu önlemlerin yeterince alınmadığı, şiddetin neredeyse normal haline geldiği bir ortamdayız. Korkarak sinerek değil. Özgürce ve güvenle yaşamak için bu tablo değişmeli. Şiddeti özellikle cinsiyete bağlı şiddeti yenmek zorundayız. Bunun hem için kadınların sosyal hayata katılımı arttırılmalı, hem de şiddeti önleyecek tedbirleri almak zorundayız. Tuzla Belediyesi olarak, Kadın Dayanışma Merkezlerimizle Tuzla'nın 8 noktasında kişisel ve mesleki gelişim; spor, sanat kurslarımızı ve kültürel etkinliklerimizi kadınlarla buluşturuyoruz. Kadın Girişimcilik Merkezlerimiz aracılığı ile de kadın girişimcileri destekliyoruz.

"Şiddeti önleme ve öz savunma her kadının meşru hakkıdır"

İstabul Büyükşehir Belediye iş birliği ile 40 yaş üstü kadınların ücretsiz mamografi çektirmesini sağlıyor, meme kanseriyle erken tanı aracılığı ile mücadele ediyoruz. Kadın El Emeği Çarşısı ile kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik ediyoruz. Hepsinde amacımız aynı; kadınları güçlendirerek sosyal güvenliğini, huzurunu temin ederek sosyal hayata katılımını sağlamak. Ancak yeterli olmadığını görüyoruz. Kadınların hayatın her alanında güvenliğinin sağlanması da ne yazık ki bir mesele. Şiddeti önleme ve öz savunma her kadının meşru hakkıdır. Keşke bunlardan bahsetmediğimiz bir dönemde olsaydık ancak tedbir zamanı, destek zamanı, dayanışma zamanı.

Kadınların hakkını geliştirmek için yeni ve çok kapsamlı bir program başlatıyoruz. Tüm sosyal merkezlerimizde ve kadın birimlerimizde bütün kadınların ücretsiz katılacağı şiddeti önleme ve öz savunma atölyesini başlatıyoruz. Bu sayede hem hukuki hem de fiziki olarak, kadınlara yönelik şiddeti önleme ve öz savunmalarını gerçekleştirecek adımlar atıyoruz. Alanlarında uzman eğitimcilerimizle kadınlar, kişisel alanlarını koruma eğitimleriyle hem güçlenecek hem de dayanışmanın gücü ile buluşacak. Tüm imkanlarımızı kadınlarımızın can güvenliği ve eşit vatandaşlık hakları için kullanacağız. Tuzlalı kadınlar belediyesini daima yanında görecek. Ülkemize ve kentimize yakışmayan bu kadına ayrımcılık belasını hep birlikte yeneceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da Kadınlara Şiddete Karşı Öz Savunma Eğitimi - Son Dakika

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