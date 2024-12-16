Tuzla'da, kırmızı ışıkta geçen otomobilin başka araca çarparak devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Erkan T. yönetimindeki 41 ARV 237 plakalı otomobil, Aydınlı Yolu Caddesi'nde kırmızı ışıkta duramayarak Güngör K. idaresindeki 34 BCL 175 plakalı otomobile çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan Erkan T'nin kullandığı otomobil devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Güngör K'nin kullandığı otomobilde bulunan Rukiye K. yaralandı.
Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Tuzla'da Kırmızı Işıkta Kaza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?