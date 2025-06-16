Tuzla'da Öğretmenler Arası Dragon Bot Şampiyonası Düzenlendi

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Deniz Yıldızı Spor Kulübü'nün iş birliğiyle düzenlenen "Dragon Bot Şampiyonası", 16 okuldan 304 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Barış Manço Ortaokulu zirveye çıkarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Tuzla'nın mavilikleri bu kez öğrencileri değil, onların ilham kaynağı olan öğretmenleri ağırladı. Tuzla Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Deniz Yıldızı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Dragon Bot Şampiyonası'nda, 16 okuldan 304 öğretmen kıyasıya yarıştı.

Heyecan dolu mücadelelerin ardından Barış Manço Ortaokulu büyük bir başarıya imza atarak şampiyonluk ipini göğüsledi. GİSBİR Ortaokulu ikinci olurken, Evliya Çelebi Ortaokulu ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yarışlarda takımlar sadece birincilik için değil, birlikte hareket etmenin ve hedefe uyum içinde ulaşmanın örneği oldu. Her bir kürek darbesi, öğretmenlerin yalnızca sporcu kimliklerini değil; aynı zamanda öğrencilerine ilham olan yönlerini de ortaya koydu. Yarışlar boyunca hem fiziksel dayanıklılık hem de ekip ruhu ön plana çıktı.

Tuzla sahilinde yapılan organizasyona Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Onur Ceylan, Deniz Yıldızı Spor Kulübü Başkanı Melih Yıldız başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, öğretmen ve vatandaş katıldı. Dereceye giren okullara madalya ve kupaları törenle takdim edildi.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, etkinlikle ilgili, "Bu tür sportif buluşmalar, eğitimcilerin enerjisini ortaya koyduğu ve öğrencilere örnek olduğu kıymetli organizasyonlardır" dedi.

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Onur Ceylan ise "Tuzla'da sporla iç içe geçen her etkinlik, toplumda birlik ve motivasyon duygusunu artırıyor" ifadelerini kullandı.

"İki aydır öğretmenlerimizle birlikte eğlendik"

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Beden Eğitimi Öğretmeni Ufuk Yaşman, "İki aydır öğretmenlerimizle birlikte denizde antrenman yaptık, birlikte eğlendik ve güldük. Çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Bu güzel imkanlar için Tuzla Belediye Başkanımız Eren Ali Bingöl'e teşekkür ederiz" dedi.

GİSBİR Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Emektar ise "Bu organizasyonu ilk duyduğumuz andan itibaren çok heyecanlandık. Çünkü bir şeyleri beraber yapmak bize güç veriyor. İlk antrenmandan itibaren inandık ve çok çalıştık. Dereceye gireceğimizi biliyorduk, başardık. Her şey çok güzeldi, organizasyon kusursuzdu" diye konuştu.