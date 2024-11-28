Tuzla Sahilinde İki Ceset Bulundu

Tuzla sahilinde 2 ceset bulundu.
Liman Caddesi'nde sahil mevkiinde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.
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