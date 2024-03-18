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- Uber, Avustralya'da taksi şoförlerine 178 milyon dolar ödeyecek

SİDNEY - Avustralya'da yolcu taşıma uygulaması Uber, taksi ve özel araç şoförlerinin ekonomik kayıplarını karşılamak için yaklaşık 178.5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Avustralya'da, ABD merkezli yolcu taşıma uygulaması Uber'e karşı açılan ve 5 yıldır devam eden toplu davada uzlaşma sağlandı. Davayı açan Maurice Blackburn hukuk firması tarafından yapılan açıklamada, Uber'in taksi ve özel araç şoförlerinin ekonomik kayıplarını karşılamak için 271.8 milyon Avustralya doları (yaklaşık 178.5 milyon ABD doları) ödemeyi kabul ettiğini açıkladı. Bunun tarihi bir anlaşma olduğu belirtilen açıklamada, Avustralya hukuk tarihinde şimdiye kadarki en yüksek beşinci toplu dava kararı olduğu ifade edildi. Açıklamada, yüksek mahkemenin anlaşmayı onaylaması gerektiği ve bu süreç üzerinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Toplu dava 2019 yılında Victoria eyaleti Yüksek Mahkemesinde 8 binden fazla taksi, kiralık araç sahibi ve sürücü tarafından açılmıştı. 2012 yılında ülkede hizmet vermeye başlayan Uber, davada araçların ruhsatlandırılması ile ilgili yasaları ihlal etmekle suçlanmış, ruhsatlı taksi şoförlerinin kazancını elinden aldığı iddia edilmişti. Uber ise yasayı bilinçli olarak ihlal etmediğini ileri sürmüştü.