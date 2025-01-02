Üç Aylar ve Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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Üç Aylar ve Regaip Kandili Mesajı

Müftü Şahin, üç aylar ve Regaip Kandili için huzur ve rahmet diledi.

02.01.2025 14:18
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Çankırı Müftüsü Mehmet Şahin, üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, mübarek üç aylara bir kez daha kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece Regaip Kandili'nin idrak edileceğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Sonu bayrama çıkan kutlu bir mevsim içine girmiş bulunmaktayız. Üç aylar, manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı, sarsılan ruhi dünyamızı ve kalbimizi onaracağımız, hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olan bir gönül iklimi, kalplerimizi dinleme zamanı, rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimizin, yurt dışındaki millet varlığımızın ve bütün İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, üç ayların gelişiyle gönüllerimizi itminana kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, İslam dünyasında akmaya devam eden kanın bir an önce durması, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakması, rağbetlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yönelik olması ve bu aylarda yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olması için Mevla'ya niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

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