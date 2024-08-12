Üç kardeş baba mesleğini devam ettiriyor - Son Dakika
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Üç kardeş baba mesleğini devam ettiriyor

Kahramanmaraş'ta üç kardeş hem babalarından kalma bıçak işçiliğini devam ettiriyor, hem de geçimlerini bu işle sağlıyor. Dulkadiroğlu İlçesindeki tarihi Maraş Kapalıçarşısı'nda bıçak imalatı yapan Mehmet, Mustafa ve Musa US kardeşler, ailesinin geleneğini sürdürerek yıllardır bıçak sektöründe faaliyet gösteriyor.

12.08.2024 23:50
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Üç kardeş baba mesleğini devam ettiriyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta üç kardeş hem babalarından kalma bıçak işçiliğini devam ettiriyor, hem de geçimlerini bu işle sağlıyor.

Dulkadiroğlu İlçesindeki tarihi Maraş Kapalıçarşısı'nda bıçak imalatı yapan Mehmet, Mustafa ve Musa US kardeşler, ailesinin geleneğini sürdürerek yıllardır bıçak sektöründe faaliyet gösteriyor. 1976 yılından beri babasının yürüttüğü bu işi devam ettiren kardeşler, babalarının izinden giderek aile geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

El yapımı bıçakların kalitesine vurgu yapan, vatandaşlara fabrikasyon ürünler yerine el emeği ürünleri tercih etmelerini ifade eden Mehmet Us," El yapımı bıçakları tercih etmelerini daha çok önemsiyoruz. Daha kaliteli bir işçilik olduğundan dolayı. Kullanıcılarımızın fabrikasyon malzemeleri kullanmamalarını öneriyoruz" dedi.

Müşterilerinin genellikle kendi imalatları olan bıçakları tercih ettiğini ifade eden Us, "Müşterilerimiz genelde kendi imalatı olan bıçakları tercih ediyorlar, o yüzden bizde müşterilerimize olumlu bir cevap vermek için elimizden geleni yapıyoruz" diye ifade etti.

Gençlere de zanaatlara ilgi göstermeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Us, "Gençlerimize bizim tavsiyemiz, bütün zanaatlar da çırak yetişmiyor maalesef. Gençlerimizin biraz daha zanaatlara gitmesini öneriyoruz. Çünkü bizler ikinci kuşağız, üçüncü kuşak olacak mı olmayacak mı tereddüdünü yaşıyoruz. Belki de biz bu meslekte son nesil olacağız. Tavsiyemiz gençlerimizin bütün zanaatları gidip öğrenmelerini istiyoruz" diye belirtti.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Baba, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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